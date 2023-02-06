Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 7 Şubat Kahramanmaraş'ta yarın okullar var mı yok mu? Fuat Oktay'dan tatil açıklaması

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kahramanmaraş ve diğer illerde depremin hasarları devam ederken Oktay, okulların tatil edildiği o illeri açıkladı. Peki Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? İşte detaylar...

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta okullar yarın ve ilerleyen günlerde tatil olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milli Eğitim Bakanımız ile görüşüldü, deprem bölgesi olan 10 ilde tüm okullar 1 hafta süreyle tatil edildi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." açıklamasını yaptı.

10 İLDE OKULLAR 1 HAFTA TATİL

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar 1 hafta tatil edildi.

