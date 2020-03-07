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Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 03:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 2. Sokak üzerindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Araçta bulunan Yusuf Çoban (29) ve 28 yaşındaki İbrahim Söğütlü, kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çoban ve Söğütlü, kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayın fail ya da faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)

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Kahramanmaraş Elbistan silahlı saldırı cinayet

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