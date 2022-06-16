Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan! Valilik’ten açıklama geldi…

Sığınmacı sorunu ile ilgili ortaya atılan son iddialar dün Kahramanmaraş’tan gelmişti. Bölgede yer alan Suriyeli geçici koruma statüsündeki binlerce sığınmacının yaşadığı kampta gece yarısı çıkan olaylara ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde isyancı sığınmacıların yangın çıkardığı ve taşkınlık yaptığı anlar yer alıyordu. Kahramanmaraş Valiliği, ise bugün söz konusu görüntülerle ilgili bir açıklama yaparak kampta "tartışma sonrası huzursuzluk çıktığını" duyurdu. Valilik açıklamasında, "Kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır" denildi.

ÇEVİK KUVVET TOMA’LARLA MÜDAHALE ETTİ

İddialara göre Kahramanmaraş'a 25 kilometre uzaklıktaki Kapuçam Bölgesi'nde bulunan kampta geçici iskana tabi tutulan Suriyeliler, dün akşam saat 21.00 sıralarında eyleme başladı.

Bazıları yüzleri poşularla, bazıları ise yarı çıplak haldeki genç ve çocuk yaştaki Suriyeliler tekbir getirip yangın çıkardı. Olaylara Çevik Kuvvet Polisi, TOMA'lar ile müdahale ederek, göstericileri tazyikli su ile dağıttı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayların ardından saat 00:30 sıralarında Kahramanmaraş Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar belirtildi:

“Haziran ayı itibariyle Suriyelilerin yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak Geçici Barınma Merkezleri’ne alınması uygulanmasına başlanmıştır. Bu minvalde Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezine alınan bir grup Suriyelinin arasında bugün saat 21:00 sıralarında tartışma sonrası huzursuzluk çıkmış, akabinde kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır. Önemli bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



