Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 30 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çalışan 30 işçi, yedikleri yemekten sonra ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle Afşin ve Elbistan devlet hastanelerine başvurdu.
Acil servislerde müdahale edilen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yemeklerden ve sudan alınan numunelerin, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği öğrenildi.
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