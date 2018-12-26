Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arıtaş Mahallesi'ne yolcu taşıyan Hasan Özpolat idaresindeki 46 K 2157 plakalı yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 13 kişiden 5'i yaralandı.
Etraftakilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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