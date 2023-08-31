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Kahreden görüntü! 'Ölmedi değil mi?' sorusu yürekleri dağladı

31.08.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bahçe sulamak için kanala giren Muhammet Ersoy (40), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Haberi alıp olay yerine koşan Ersoy'un abisinin kardeşine bakarak, “Ölmedi değil mi?” demesi ise yürekleri dağladı. Hastaneye kaldırılan Ersoy’dan geriye ise olay yerinde bir terliği ve anahtarı kaldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İşte detaylar...

Kahreden görüntü! 'Ölmedi değil mi?' sorusu yürekleri dağladı

Dehşete düşüren olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kepez İlçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kanal içerisinde Muhammet Ersoy (40) hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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OLAY YERİNDE BİR TERLİĞİ VE ANAHTARI KALDI

İtfaiye ekipleri kanal içerisindeki şahsı çıkarmak için makara sistemi kurdu. Sistem ile bir itfaiye ekibi yanına sedye alarak aşağı indi. İtfaiye eri şahsın üzerinde bir elektrik olup olmadığını öğrenmek için kontrol kalemi ile kontrol etti.

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Yapılan kontrollerin ardından sedyeye alınan adam yukarı çekildi. Vatandaşlar ise kurtarma anlarını takip edebilmek için adeta sıraya girdi. Hastaneye kaldırılan Ersoy’dan geriye ise olay yerinde bir terliği ve anahtarı kaldı.

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ABİSİNİN SORUSU YÜREKLERİ DAĞLADI

İhbarın ardından olay yerine koşan adamın abisi ise kardeşine son kez bakarak ekiplere, “Ölmedi değil mi” demesi yürekleri burktu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adamın ağır yaralı olduğu ve müdahalenin devam ettiği bildirildi.

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Yapılan incelemede şahsın bahçe sulamak için elektrikli su dinamosu ile su aldığı yerden aşağı indiği bu sırada elektrik akımına kapılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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