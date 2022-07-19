Kahreden kaza! Annenin o sorusuna kimse cevap veremedi "Ne olur bir şey söyleyin" diyerek gözyaşı döktü

Saat 15.40 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı yakınlarında meydana gelen kahreden kazanın sonrasında yürek yakan anlar yaşandı. Ailesiyle birlikte İzmir’den Mardin’e giden Abdulbaki Öztemel (32), yönetimindeki otomobilini kızının ihtiyacı nedeniyle yolun sağ tarafına park etti. Bu sırada Adife Arslan Han yönetimindeki otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Öztemel'in otomobili şarampole sürüklendi. Kazada sürücü Öztemel, eşi Emine Can Öztemel, kızı Nisa Arya Öztemel ile diğer otomobilin sürücüsü Adife Arslan Han yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar…

KENDİ ACISINI UNUTUP KIZINI SORDU

Yaralılardan Emine Can Öztemel, sedyeyle ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada kendi yarasını unutup, kızı Nisa Ayra'nın durumunu merak etti. Anne Öztemel, ''Kızım nerede? Durumu nasıl? Kızım iyi mi? Ne olur bir şey söyleyin. Ben iyiyim ama kızım nasıl? Doğru söyleyin bana, niye bir şey söylemiyorsunuz?” diyerek, sağlık görevlilerine kızını sordu. Sağlık görevlileri de müdahale edildiğini belirterek, Emine Can Öztemel'i sakinleştirmeye çalıştı.

MİNİK NİSA MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza ağır yaralanan minik Nisa Ayra ise doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



