HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden olay! 20 gün içinde eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti

Kahreden olay! 20 gün içinde eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti

11.12.2020 13:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kahreden olay! 20 gün içinde eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti

Diyarbakır Ergani'de görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kendisi de hastalığa yakalanan Çalışkan, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, koronavirüsten yaşama veda etti. Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım günü Sermet Yalçın Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya, koronavirüse yenik düştü. 23 Kasım günü de annesi Hava Kaya yakalandığı koronavirüsü atlatamadı.

Sevdiklerini art arda toprağa veren hemşire Çiçek Çalışkan ise yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedaviyle atlatıp, sağlığına kavuştu.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldıVeli Ağbaba hastaneye kaldırıldı
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi'ne ilişkin açıklama!

Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Reddediyoruz'

HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin arka cebindeki telefonu alarak delilleri örtbas etmeye çalıştı

HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...

Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? Azerbaycan’a vize var mı? Azerbaycan kimlikle gidilir mi?

Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? İşte yeni karar!

İbrahim Çolak ne yaptı? Leyla Salinger kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti? Leyla Salinger'in Twitter paylaşımları!

İşte intiharına neden olan o paylaşımlar!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.