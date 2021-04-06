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  4. Kahreden olay! Boğazına sakız kaçan genç hayatını kaybetti

Kahreden olay! Boğazına sakız kaçan genç hayatını kaybetti

06.04.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde soluk borusuna sakız kaçan Selim K. (27) hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Boğazına sakız kaçan genç hayatını kaybetti

Serdivan’da Selim K., dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra geldiği evde çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalbi duran Selim K.'ye müdahale ederek kalbini yeniden çalıştırdı.

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Yakında bulunan bir özel hastaneye götürülen Selim K., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Selim K.'nin uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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