Kahreden olay! İrem Arin diş tedavisi sonrasında yol yürürken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti

Çorum'da dün 24 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Arin, diş tedavisi sonrasında yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan İrem Arin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İrem Arin'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

ANİDEN FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi İrem Arin, dün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Diş tedavisinin ardından bir arkadaşıyla Gazi Caddesi’nde yürüyen Arin, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Arin, bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Arin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İrem’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ÖZTÜRK VE AŞGIN HASTANEYE GELEREK BİLGİ ALDI

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise hastaneye gelerek genç kızın ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

(DHA)



