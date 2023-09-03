HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden olay: Memleketine izne gelmişti! Kavgayı ayırırken vurulan polis, hayatını kaybetti

Kahreden olay: Memleketine izne gelmişti! Kavgayı ayırırken vurulan polis, hayatını kaybetti

03.09.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da görev yapan polis memuru Veysel Egin (35), izinli olarak geldiği memleketi Diyarbakır'da ailesi ile başka bir ailenin kavgasını ayırırken pompalı tüfekle vuruldu. Egin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen 16 yaşındaki K.D. gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kahreden olay: Memleketine izne gelmişti! Kavgayı ayırırken vurulan polis, hayatını kaybetti

Elazığ’da görev yapan Veysel Egin, 3 gün izin alarak dün memleketi Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi’ne geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Veysel Egin, tarafları ayırmaya çalıştı. İddiaya göre, karşı aileden K.D.’nin ateşlediği pompalı tüfekle Eğin, yaralandı.

0c0bd92b3968a1bc67f910c9b9bc553d

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Egin, ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Egin, buradan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Egin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

8113bd2b2d3d4a75d549d6923a1fc6ec

Egin’in cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürülürken, tüfeği ateşleyen K.D. gözaltına alındı. K.D.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

8173579e08baa600cc928d95ab325f39

Polis memuru Veysel Egin’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Egin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından kırsal Kuyular Mahallesi’nde toprağa verilecek.

18087c69dd8b097cadaadf0f075b036e

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya’da düğün yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar varKonya’da düğün yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu!Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu!
Neredeyse kimse bilmiyor! İbrahim Saraçoğlu öyle bir ot önerdi ki çayını içen tüm hastalıklardan korunuyorNeredeyse kimse bilmiyor! İbrahim Saraçoğlu öyle bir ot önerdi ki çayını içen tüm hastalıklardan korunuyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.