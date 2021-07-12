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Kahreden olay! Serinlemek için göle giren Suriyeli çocuk boğuldu

12.07.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde serinlemek için göle giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

Kahreden olay! Serinlemek için göle giren Suriyeli çocuk boğuldu

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu 12 yaşındaki Faysal El Sincar, serinlemek için Gölbaşı Gölü'ne girdi.

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GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Faysal gözden kayboldu.

Faysal’ın arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Faysal'ın cansız bedenine ulaştı.

Suriyeli çocuğun cansız bedeni, otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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