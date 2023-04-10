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Kahreden olay! Tramvay altında kalan anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralı

10.04.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken tramvayın çarpmasıyla altında kalan Suriye uyruklu Menal Şahade (30) olay yerinde hayatını kaybetti, 5 yaşındaki oğlu İbrahim ise yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kahreden olay! Tramvay altında kalan anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralı

Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Menal Şahade, oğlu İbrahim Şahade ile yolun karşısına geçmek isterken, vatman Dursun Ali Haydar yönetimindeki Alaaddin- Adliye seferini yapan tramvayın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen anne ve oğlu tramvayın altında sıkıştı.

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Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gitti. Yapılan ilk kontrolde anne Menal Şahade'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu İbrahim Şahade ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

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Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Anne Şahade'nin cansız bedeni de itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

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Menal Şahade'nin cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Vatman Dursun Ali Haydar da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya tramvay

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