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  4. Kahreden ölüm! Yola fırlayan çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular

Kahreden ölüm! Yola fırlayan çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular

03.09.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de yola fırlayan bisikletli çocuğu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşına otomobil çarptı. Feci kazada anne ve arkadaşı hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden firar etti.

Kahreden ölüm! Yola fırlayan çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular

Edinilen bilgiye göre, Bor yolu Gözde evleri önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61)’a sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Olay yerine gelen ambulanslar yaralı Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul’u Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası firar eden otomobil sürücüsünü arıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Niğde
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