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  4. Kahreden son! Daha 3 gün önce Ankara'ya gelmişlerdi, doğal gazdan zehirlendiler

Kahreden son! Daha 3 gün önce Ankara'ya gelmişlerdi, doğal gazdan zehirlendiler

26.02.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen doğal gaz faciasında anne ve iki çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetti. evde hareketsiz halde bulunan anne ve çocuklarının 3 gün önce Sivas’tan Ankara’ya taşındığı, evinde sadece 2 koltuk ile bir kilim olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eleşkirt Sokak'taki 3 katlı Emek Apartmanı'nda ikamet eden İbrahim I. doğalgaz zehirlenmesinden dolayı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İbrahim I., polis ekiplerine ifade verirken, doğal gazdan zehirlendiğini ama kaçağın kendi evinden olmadığını söyledi. Polis ekipleri durumu hemen apartman yöneticisine bildirerek apartmanı boşaltmasını ve Başkent Doğalgaz ekiplerine haber vermesi gerektiğini söyledi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

Apartman boşaltılırken, Başkent Doğalgaz ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçağın Döndü Batmaz'ın (34) evinden geldiğini tespit etti. Dairenin kapısını uzun süre çalan ve açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi. Ekipler eve girdiklerinde Döndü Batmaz ile çocukları Özkan Batmaz (11) ve Umut Batmaz'ı (5) evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde anne Batmaz ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaptı. İlk belirlemelere göre anne ve çocukların doğal gaz kaçağından zehirlendikleri öğrenildi. Anne ve çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

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3 GÜN ÖNCE ANKARA'YA TAŞINDILAR

Ayrıca Anne Batmaz, 2 çocuğunu da alarak 3 gün önce Sivas’tan Ankara’ya taşındığı, evinde sadece 2 koltuk ile bir kilim olduğu öğrenildi. Doğalgazdan zehirlenen İbrahim I.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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