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Kahvaltıda severek yiyoruz ama tehlike büyük! Tümör oluşmasına neden olabiliyor

01.03.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Severek yediğimiz birçok yiyeceğin çeşitli hastalık risklerini arttırdığı biliniyor. Kahvaltıda kendimizi şımartmak için en doğru tercih olan reçel ve marmelatların üretiminin ve saklanmasının yanlış koşullarda yapılması tümör riskini oluşturuyor.

Kahvaltıda severek yiyoruz ama tehlike büyük! Tümör oluşmasına neden olabiliyor

Tehlikeli yiyeceklerin genellikle paketli gıdalar olduğu düşünülse de kahvaltıda sıklıkla tüketilen reçel ve marmelatlar da oldukça tehlike oluşturabiliyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, uygunsuz koşullarda üretilen reçel ve marmelatlarda mikrobiyolojik ve HMF denilen hidroksimetil furfural sıkıntılarla karşılaşılabildiğine dikkati çekip, "Uzun süre ağzı açık bir şekilde belli sıcaklıkta kalan reçelde oluşan HMF dediğimiz bileşik, tümör dahi oluşturabiliyor. Ayrıca deride ve gözde birtakım yaralara neden olabiliyor" dedi

EVLERDE VE İŞLETMELERDE ÜRETİM ARTTI

Yeni Proje - 2023-03-01T085405.816

Kış mevsiminin gelmesiyle portakal, mandalina, greyfurt, limon, kumkuat, bergamot ve turunç gibi birçok narenciye ürünü tarladan sofralara geldi. Narenciye üretimiyle birlikte bunlardan elde edilen reçel ve marmelat gibi ürünlerin de üretimi hem evlerde hem işletmelerde arttı. Ancak uygunsuz koşullarda yapılan reçel ve marmelatlar, birçok sağlık sorununa neden olabiliyor.

DERİDE VE GÖZ YARALARA NEDEN OLABİLİYOR

Yeni Proje - 2023-03-01T085322.214

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Kış döneminde özellikle portakal olmak üzere turunçgil türevlerinden reçel ve marmelat yapılıyor. Uygunsuz üretimde 2 sorunla karşılaşabiliyoruz. Birincisi mikrobiyolojik sıkıntılardır. Diğeri ise HMF dediğimiz hidroksimetil furfural'dır. Mikrobiyolojik problemler küf ve maya oluşumudur. Uzun süre ağzı açık bir şekilde belli sıcaklıkta kalınca oluşan HMF dediğimiz bileşik ise tümör dahi oluşturabiliyor. Ayrıca deride ve gözde birtakım yaralara neden olabiliyor. O nedenle bunların oluşmamasına özen gösterilmesi gerekiyor" dedi.

REÇEL VE MARMELATI DOĞRU KOŞULLARDA HAZIRLAMAK VE SAKLAMAK ÇOK ÖNEMLİ

Yeni Proje - 2023-03-01T085330.192

Bu tür reçellerin çok fazla tüketilmesi halinde tümör, yara veya gıda zehirlenmelerine yol açabileceğine dikkati çeken Toprak, "Özellikle reçel üretiminde ekipmanların, kavanozun ve ortamın temiz olmasına önem gösterilmeli. Sıcak dolum yaparken hemen kavanozun kapağını kapatmamak gerekiyor. Çünkü oluşacak su damlacıkları küflenmenin en önemli nedenlerinden biri olacaktır. Ürünleri güneş alan bir yerde tutmamak gerekiyor. Çünkü HMF'nin oluşumuna sebep olabiliyor. Özellikle şekerli ürünlerin, şekerini çok fazla kaynatmamak gerekiyor. Yani karamelize olmamasını sağlamak önemli. Reçeli yaparken de hızlı bir şekilde ürünü üretmek gerekiyor" diye konuştu.

KÜFLÜ GIDALARI TÜKETMEYİN

Yeni Proje - 2023-03-01T085251.708

Reçelde küf oluşması halinde dikkat edilmesi gerekenleri ise Toprak, "Küflü kısmı atıp, geri kalanı kullanmak yanlış. O küfün yoğunluğuna göre sağlık problemlerine yol açar. Olası gıda zehirlenmelerine sebep vermemek için küflü gördüğümüz ürünleri tüketmeyip, imha etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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