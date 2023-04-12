HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahvehanede pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahvehanede pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

12.04.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kahvehanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Pompalı tüfekle kurşun yağdıran saldırgan 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de bacağından vurarak yaraladı.

Kahvehanede pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Edremit Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokak'ta bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rojat K. (20) ile Mahsun A. kahvehanede oturdukları sırada kız meselesi yüzünden A.Y. ile tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Bunun üzerine A.Y. durumu babası N.Y.'ye haber verdi. Olay yerine gelen N.Y., Rojhat K. ve Mahsun A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y. aracında bulunan pompalı tüfek ile Rojhat K.'yı sırt ve bacaklarından, Mahsun A.'yı sol bacağından vurdu. Saldırının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Rojhat K. hastahanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mahsun A.’nın ise tedavisine devam ediliyor.

AW868266_02

Saldırı olayının ardından Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Rojhat K.'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliler N.Y., A.Y. ve A.Y. suç aleti pompalı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu
Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...
Anahtar Kelimeler:
Edremit silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Erdoğan'ın 'mülakat kalkacak' vaadine Kılıçdaroğlu'ndan gönderme

Erdoğan'ın 'mülakat kalkacak' vaadine Kılıçdaroğlu'ndan gönderme

Naci Görür'den açıklama geldi: 'Sanmıyorum ama...'

Naci Görür'den açıklama geldi: 'Sanmıyorum ama...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu

Kılıçdaroğlu 'bakan olacaklar' diyerek ilk kez duyurdu!

Kılıçdaroğlu 'bakan olacaklar' diyerek ilk kez duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.