HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kahvenin erkekler üzerindeki etkisi korkunç! Kalp krizini tetikleyebilir

Kahvenin erkekler üzerindeki etkisi korkunç! Kalp krizini tetikleyebilir

12.05.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolesterol, vücudun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu yağlı bir maddedir. Yüksek kolesterol sağlık için zararlıyken düşük kolesterol de sağlık için zararlıdır. En faydalısı dengeli kolesteroldür. Kolesterolü dengede tutmanın yolu sağlıklı ve düzenli beslenmedir. Bilim insanları yakın zamanda bir diyetin kadın ve erkeklerde kolesterol düzeylerini nasıl etkilediğini keşfettiler.

Kahvenin erkekler üzerindeki etkisi korkunç! Kalp krizini tetikleyebilir

Sağlığınız için kolesterolün dengede kalması önemlidir. İki tip kolesterol, HDL ve LDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein ve düşük yoğunluklu lipoproteindir, ayrıca 'iyi' ve 'kötü' kolesterol olarak da bilinir. İyi kolesterol, HDL, kardiyovasküler sağlığı korumak için gerekli olan kolesterol şeklidir, kötü kolesterol, LDL ise atardamarlarda plak oluşturarak kalp sağlığına zarar verir. Beslenme, kolesterolün ana etkenidir ve bazı gıdalar, kişinin cinsiyetine bağlı olarak diğerlerinden daha büyük bir etkiye sahip olabilir.

iStock-879751676

ETKİLERİ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bilim insanları, Open Heart dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, özellikle içici bir erkekse, kahvenin kolesterol seviyeleri üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini keşfettiler. Kahve tüketiminin erkeklerin kolesterol düzeyleri üzerinde kadınlardan daha fazla etkisi olduğu gösterilmiştir. Önceki araştırmalar günde sadece iki veya üç fincan kahvenin tüketici için birden fazla kardiyovasküler ve nörolojik fayda sağladığını göstermiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Reçetesiz satılan en tehlikeli ilaç''Reçetesiz satılan en tehlikeli ilaç'
AK Partili ismin gösterdiği fotoğraf Mecliste tansiyonu yükseltti: Haysiyetsiz, şerefsiz...AK Partili ismin gösterdiği fotoğraf Mecliste tansiyonu yükseltti: Haysiyetsiz, şerefsiz...
Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildiBursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Tansu Çiller’den Millet İttifakı’nı kızdıracak sözler

Tansu Çiller’den Millet İttifakı’nı kızdıracak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değişti

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.