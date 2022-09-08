YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

07.09.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahları işe veya okula giderken ya da zinde olmak için çıktığınız yürüyüşte mis kokulu kahvenize en hızlı ve pratik şekilde nasıl ulaşabilirsiniz? Kahvenizi yanınıza alarak! Evden çıkmadan kahvenizi seyahat kupanıza koyarak vapurda, otobüste veya otomobilinizde o ilk yudumun keyfini çıkarabilirsiniz. Uzun saatler sıcaklığını koruyan taşınabilir seyahat kupası alternatiflerini yakından incelemeye ne dersiniz?

Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

Yanınızda taşıyabileceğiniz biçimde tasarlanmış seyahat kupaları, kahvenizi sıcak ya da soğuk şekilde istediğiniz zaman tüketebilmenizi sağlar. Her daim yanınızda bulundurmak isteyeceğiniz seyahat kupaları sayesinde kahvenizi istediğiniz her an ideal sıcaklıkta yudumlayabilirsiniz. Farklı renk ve boyut seçenekleri ile en ideal seyahat kupası seçeneklerine ulaşmaya ne dersiniz? Öyleyse gelin, seçenekleri birlikte inceleyelim!

1. O bir klasik: Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı

Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tüm zamanların en iyi tasarımları arasında yer alan Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı'nın içecekleri beş saate kadar sıcak, altı saate kadar soğuk tutma özelliği bulunur. Kapak kısmındaki kilidi sayesinde bardağı tek elle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelikten elde edilen kaliteli malzemeleri ile uzun ömürlü kullanım olanağı sunan ürün, en zorlu hava koşullarına uygunluğu ile outdoor yürüyüşlerinizde size eşlik eder. Sızdırmaz kapaklı seyahat kupasını olası kazalara karşı korkmadan çantanızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca ürün standart araç bardak tutucuları ile uyumlu olduğu için bardağı arabanızda da kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. "Uzun süre sıcak tutsun, ne zaman içeceğim belli olmaz." diyenlere: Contigo Termos Termal Mug

Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

Contigo Termos Termal Mug, thermalock teknolojisi sayesinde kahvenizi 35 saate kadar sıcak tutar. İster evden çıkar çıkmaz ister ofisinize gittikten sonra sıcacık içeceğinizi içebilirsiniz. Üstelik ürünün 360 derece dönebilen kapak yapısı sayesinde her yerden içme kolaylığının keyfini çıkarabilirsiniz. BPA içermeyen seyahat kupası, çift duvar yalıtımlı kaliteli malzemesi ile uzun yıllar kullanım imkânı sunar. Elden kaymayı önleyen gövde bantları sayesinde sporda da size eşlik eder. Estetik ve şık tasarıma sahip olan ürünün kapağını bulaşık makinesinde, gövdesini elde pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Yanınızdan ayırmayacaksınız: Tefal Travel Mug Termos

Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

Tefal Travel Mug Termos, ergonomik tasarımı ve tek hareketle içime hazır kapağı sayesinde en pratik seyahat kupaları arasında yer alır. Kupanın ısı yalıtımı sayesinde kahvenizi ister soğuk ister sıcak şekilde hazırlayıp saklayabilirsiniz. Ürün; dört saat sıcak, sekiz saat soğuk tutma özelliği ile mükemmel koruma sağlar. %100 sızdırmazlık özelliği bulunan seyahat kupasını çantanızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Yumuşak dış yüzeyi sayesinde elinizde rahatça tutabilirsiniz. 0,36 litre kapasiteli ürünü ister bulaşık makinesinde ister elde yıkayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış!

Ürünü İncele

4. Katlanabilir özelliğiyle: Maherai Katlanabilir Seyahat Kupası

Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

Katlanabilir tasarımı ile içeceğiniz bittikten sonra yerden tasarruf etmenizi sağlayan Maherai Katlanabilir Seyahat Kupası, dayanıklı ve güvenilir malzeme kalitesiyle her türlü içeceğinizi saklamanızı sağlar. Su, kahve, çay, meyve suyu gibi içeceklerin taşınmasına yarayan seyahat kupası; 320 ml kapasitesi ile günlük kullanım için uygun. Hava geçirmez kapağı ve gıdaya uygun silikon malzemesi ile ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Katlanınca 4 cm olan seyahat kupasını cebinizde, çantanızda veya valizinizde kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Katlanabilir seyahat kupası, kolay temizlenebilir olmasıyla da kamp gibi koşullarda kullanıma uygun ürünler arasında yer alır.

Ürünü İncele

5. Yeni yürüyüş arkadaşınız olmaya aday: Emsa Seyahat Kupası

Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

İşte, okulda veya yürüyüşte %100 hava geçirmez özelliği ile Emsa Seyahat Kupası en yakınınız olacak. Aynı zamanda kolay açma-kapama sistemi ile içiminizi kolaylaştıracak. 360 ml'lik hacme sahip yalıtımlı bardak sayesinde içeceğinizi dört saate kadar sıcak, sekiz saate kadar soğuk şekilde muhafaza edebilirsiniz. Tek çıtla kapak kısmını aktifleştirdikten sonra kahvenizi keyifle yudumlayabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdesi koku oluşumunu engelleyen ürünün beğeninize göre tercih edebileceğiniz farklı renk alternatifleri de bulunur.

Ürünü İncele

6. Kahvenin en tanınmış hâli: Starbucks Paslanmaz Çelik Termos

Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yanınızda taşıdığınız seyahat kupalarının belki de en önemli avantajı, kullan-at gibi çevreye zarar veren plastik ürünlerin kullanımını azaltması sayılabilir. Her daim sürdürebilir malzemeyi destekleyen Starbucks Paslanmaz Çelik Termos sayesinde sıcak ve soğuk içeceklerinizi muhafaza edebilirsiniz. 355 ml kapasiteli ürün, ihtiyaç duyduğunuz her an sizin yanınızda olur ve içeceklerinizi iki saate kadar sıcak tutar. Çantanızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz termos bardak, bulaşık makinesi ve mikrodalga kullanımına uygun özellikler barındırmaz. Kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar kullanım olanağı sağlar.

Ürünü İncele

7. Üç katmanlı yapısıyla: Berghoff Essentials Seyahat Termos Kupas

Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

PP iç kaplaması ile ısı yalıtımı sağlayan Berghoff Essentials Seyahat Termos Kupası, 0,5 litrelik hacmi ile çantanızda fazla yer kaplamaz. Ürünün çelik malzemesi, üç katmanlı yapısıyla birleşerek içeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasına yarar. Tabanının kaymaz tasarımı sayesinde masanızdaki olası kazaların önüne geçer. Şık tasarımı ile göze çarpan seyahat kupası, arabadaki bardak tutucularına uyum sağlar. Kolay açılabilir kapağı ve tek delikten içimi destekleyen tasarımı sayesinde seyahat kupasını araba içinde giderken bile dökülme sorunu olmadan pratik şekilde kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası yapımıMasterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası yapımı
Minimum yağ maksimum lezzet... Airfryerda damak çatlatan tarif! Herkes bayılıyor Minimum yağ maksimum lezzet... Airfryerda damak çatlatan tarif! Herkes bayılıyor
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Anahtar Kelimeler:
termos kupa mug termos bardak basen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Yaşam alanınızdaki küçük problemleri çözmenize yardımcı olacak ürünler

Yaşam alanınızdaki küçük problemleri çözmenize yardımcı olacak ürünler

Hem trend hem rahat! Bu elbiselere bayılacaksınız

Hem trend hem rahat! Bu elbiselere bayılacaksınız

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Fiyatını sonuna kadar hak eden en kullanışlı kablosuz kulaklıklar

Fiyatını sonuna kadar hak eden en kullanışlı kablosuz kulaklıklar

Sonbahar modasının vazgeçilmezi her tarza uygun ceketlerle gardırobunuzu süsleyin

Sonbahar modasının vazgeçilmezi her tarza uygun ceketlerle gardırobunuzu süsleyin

Sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarına bakmadan geçmeyin

Sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarına bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör
Sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarına bakmadan geçmeyin

Sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarına bakmadan geçmeyin

Canlı, parlak, hacimli kaş ve kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak serumlar

Canlı, parlak, hacimli kaş ve kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak serumlar

Aloe vera mucizesi! Işıl ışıl bir cilt için...

Aloe vera mucizesi! Işıl ışıl bir cilt için...

Vitamin ve mineral deposu smoothieler hazırlamanızı sağlayacak!

Vitamin ve mineral deposu smoothieler hazırlamanızı sağlayacak!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Her öğrencinin ihtiyacı olan okul alışveriş listesinin olmazsa olmaz ürünleri

Her öğrencinin ihtiyacı olan okul alışveriş listesinin olmazsa olmaz ürünleri

Tümünü Gör
Her öğrencinin ihtiyacı olan okul alışveriş listesinin olmazsa olmaz ürünleri

Her öğrencinin ihtiyacı olan okul alışveriş listesinin olmazsa olmaz ürünleri

Odanıza renk ve canlılık katın! Sizin ve odanızın modunu yükseltecek oda lambaları

Odanıza renk ve canlılık katın! Sizin ve odanızın modunu yükseltecek oda lambaları

Tam bir şifa deposu! Her şeye faydası var...

Tam bir şifa deposu! Her şeye faydası var...

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

400 kat daha fazla bakteri barındırıyor! Temizlemek için...

400 kat daha fazla bakteri barındırıyor! Temizlemek için...

Uygun fiyatlı airfryer arayanlar buraya! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Uygun fiyatlı airfryer arayanlar buraya! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Yaşam alanınızdaki küçük problemleri çözmenize yardımcı olacak ürünler

Yaşam alanınızdaki küçük problemleri çözmenize yardımcı olacak ürünler

Hem trend hem rahat! Bu elbiselere bayılacaksınız

Hem trend hem rahat! Bu elbiselere bayılacaksınız

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Fiyatını sonuna kadar hak eden en kullanışlı kablosuz kulaklıklar

Fiyatını sonuna kadar hak eden en kullanışlı kablosuz kulaklıklar

Sonbahar modasının vazgeçilmezi her tarza uygun ceketlerle gardırobunuzu süsleyin

Sonbahar modasının vazgeçilmezi her tarza uygun ceketlerle gardırobunuzu süsleyin

Sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarına bakmadan geçmeyin

Sezonun en çok satan cut out detaylı tulumlarına bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Masterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası nasıl yapılır?

Masterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası yapımı

Taptaze domatesler kışa hazır! Domates salçası nasıl yapılır? Domates salçası tarifi

Taptaze domatesler kışa hazır! Domates salçası nasıl yapılır?

Masterchef tikka masala soslu tavuk tarifi! Tikka masala soslu tavuk nasıl yapılır?

En lezzetli tavuk: Masterchef tikka masala soslu tavuk tarifi!

Masterchef tavuk şinitzel tarifi! Tavuk şinitzel nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Masterchef tavuk şinitzel tarifi! Tavuk şinitzel nasıl yapılır?

Masterchef sufle tarifi! Tam kıvamında sufle nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Masterchef sufle tarifi! Tam kıvamında sufle nasıl yapılır?

İmam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı malzemeleri neler?

İmam bayıldı nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.