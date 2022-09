Kahvenizi istediğiniz zaman içmenize olanak tanıyacak en hesaplı ve kullanışlı seyahat kupaları

Yanınızda taşıyabileceğiniz biçimde tasarlanmış seyahat kupaları, kahvenizi sıcak ya da soğuk şekilde istediğiniz zaman tüketebilmenizi sağlar. Her daim yanınızda bulundurmak isteyeceğiniz seyahat kupaları sayesinde kahvenizi istediğiniz her an ideal sıcaklıkta yudumlayabilirsiniz. Farklı renk ve boyut seçenekleri ile en ideal seyahat kupası seçeneklerine ulaşmaya ne dersiniz? Öyleyse gelin, seçenekleri birlikte inceleyelim!

1. O bir klasik: Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı

Tüm zamanların en iyi tasarımları arasında yer alan Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı'nın içecekleri beş saate kadar sıcak, altı saate kadar soğuk tutma özelliği bulunur. Kapak kısmındaki kilidi sayesinde bardağı tek elle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelikten elde edilen kaliteli malzemeleri ile uzun ömürlü kullanım olanağı sunan ürün, en zorlu hava koşullarına uygunluğu ile outdoor yürüyüşlerinizde size eşlik eder. Sızdırmaz kapaklı seyahat kupasını olası kazalara karşı korkmadan çantanızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca ürün standart araç bardak tutucuları ile uyumlu olduğu için bardağı arabanızda da kullanabilirsiniz.

2. "Uzun süre sıcak tutsun, ne zaman içeceğim belli olmaz." diyenlere: Contigo Termos Termal Mug

Contigo Termos Termal Mug, thermalock teknolojisi sayesinde kahvenizi 35 saate kadar sıcak tutar. İster evden çıkar çıkmaz ister ofisinize gittikten sonra sıcacık içeceğinizi içebilirsiniz. Üstelik ürünün 360 derece dönebilen kapak yapısı sayesinde her yerden içme kolaylığının keyfini çıkarabilirsiniz. BPA içermeyen seyahat kupası, çift duvar yalıtımlı kaliteli malzemesi ile uzun yıllar kullanım imkânı sunar. Elden kaymayı önleyen gövde bantları sayesinde sporda da size eşlik eder. Estetik ve şık tasarıma sahip olan ürünün kapağını bulaşık makinesinde, gövdesini elde pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.

3. Yanınızdan ayırmayacaksınız: Tefal Travel Mug Termos

Tefal Travel Mug Termos, ergonomik tasarımı ve tek hareketle içime hazır kapağı sayesinde en pratik seyahat kupaları arasında yer alır. Kupanın ısı yalıtımı sayesinde kahvenizi ister soğuk ister sıcak şekilde hazırlayıp saklayabilirsiniz. Ürün; dört saat sıcak, sekiz saat soğuk tutma özelliği ile mükemmel koruma sağlar. %100 sızdırmazlık özelliği bulunan seyahat kupasını çantanızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Yumuşak dış yüzeyi sayesinde elinizde rahatça tutabilirsiniz. 0,36 litre kapasiteli ürünü ister bulaşık makinesinde ister elde yıkayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış!

4. Katlanabilir özelliğiyle: Maherai Katlanabilir Seyahat Kupası

Katlanabilir tasarımı ile içeceğiniz bittikten sonra yerden tasarruf etmenizi sağlayan Maherai Katlanabilir Seyahat Kupası, dayanıklı ve güvenilir malzeme kalitesiyle her türlü içeceğinizi saklamanızı sağlar. Su, kahve, çay, meyve suyu gibi içeceklerin taşınmasına yarayan seyahat kupası; 320 ml kapasitesi ile günlük kullanım için uygun. Hava geçirmez kapağı ve gıdaya uygun silikon malzemesi ile ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Katlanınca 4 cm olan seyahat kupasını cebinizde, çantanızda veya valizinizde kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Katlanabilir seyahat kupası, kolay temizlenebilir olmasıyla da kamp gibi koşullarda kullanıma uygun ürünler arasında yer alır.

5. Yeni yürüyüş arkadaşınız olmaya aday: Emsa Seyahat Kupası

İşte, okulda veya yürüyüşte %100 hava geçirmez özelliği ile Emsa Seyahat Kupası en yakınınız olacak. Aynı zamanda kolay açma-kapama sistemi ile içiminizi kolaylaştıracak. 360 ml'lik hacme sahip yalıtımlı bardak sayesinde içeceğinizi dört saate kadar sıcak, sekiz saate kadar soğuk şekilde muhafaza edebilirsiniz. Tek çıtla kapak kısmını aktifleştirdikten sonra kahvenizi keyifle yudumlayabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdesi koku oluşumunu engelleyen ürünün beğeninize göre tercih edebileceğiniz farklı renk alternatifleri de bulunur.

6. Kahvenin en tanınmış hâli: Starbucks Paslanmaz Çelik Termos

Yanınızda taşıdığınız seyahat kupalarının belki de en önemli avantajı, kullan-at gibi çevreye zarar veren plastik ürünlerin kullanımını azaltması sayılabilir. Her daim sürdürebilir malzemeyi destekleyen Starbucks Paslanmaz Çelik Termos sayesinde sıcak ve soğuk içeceklerinizi muhafaza edebilirsiniz. 355 ml kapasiteli ürün, ihtiyaç duyduğunuz her an sizin yanınızda olur ve içeceklerinizi iki saate kadar sıcak tutar. Çantanızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz termos bardak, bulaşık makinesi ve mikrodalga kullanımına uygun özellikler barındırmaz. Kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar kullanım olanağı sağlar.

7. Üç katmanlı yapısıyla: Berghoff Essentials Seyahat Termos Kupas

PP iç kaplaması ile ısı yalıtımı sağlayan Berghoff Essentials Seyahat Termos Kupası, 0,5 litrelik hacmi ile çantanızda fazla yer kaplamaz. Ürünün çelik malzemesi, üç katmanlı yapısıyla birleşerek içeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasına yarar. Tabanının kaymaz tasarımı sayesinde masanızdaki olası kazaların önüne geçer. Şık tasarımı ile göze çarpan seyahat kupası, arabadaki bardak tutucularına uyum sağlar. Kolay açılabilir kapağı ve tek delikten içimi destekleyen tasarımı sayesinde seyahat kupasını araba içinde giderken bile dökülme sorunu olmadan pratik şekilde kullanabilirsiniz.