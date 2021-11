Kahverengi tonlarında, aşırı doğal makyaj nasıl yapılır?

Önce doğal makyajın ne olduğunu anlatarak başlayalım. Doğal makyajı 'makyaj yapmış gibi ama yapmamış da gibi' olarak tanımlayabiliriz. Yataktan kalktığınız halinizden biraz daha renkli olmak da diyebiliriz. Bakmayın böyle anlattığımıza, sandığınız kadar kolay değil. Hele ki göz makyajı yaparken doğal bir görünüm istiyorsanız çok ölçülü hareket etmek zorundasınız. Konumuz kahverengi tonlarda doğal göz makyajı. Ölçülü davranmayı başarabilirseniz göz makyajında kahverengi kullanmak doğal makyaj sevenlerin en büyük kurtarıcısı olur. Peki, nelere ihtiyacınız olduğunu biliyor musunuz?

1. Konu göz makyajı olsa da cildinizi temizlemeden olmaz

Değil göz makyajı, canınızın sadece ruj sürmek istediği günlerde bile teninize bakım yapmazsanız olmaz. Doğal bir göz makyajı hedefiniz varsa cildiniz de buna uygun olmalı. Makyaj öncesi cildinizi temizlemezseniz siyah noktalara ve aknelere davetiye çıkarmış olursunuz. Cerave'nin normal ve yağlı ciltlere uygun olan Foaming Cleanser temizleyicisi, cildinizin koruyucu bariyerine zarar vermeden bütün yağı ve kiri arındırır. Parfüm ve paraben içermeyen formülü hassas ciltler için de uygun. Böylece bir sonraki aşamaya geçmek için cildiniz hazır olur.

2. Cilt makyajıyla devam edelim

Cilt makyajını tamamlamadan gözlere başlamıyoruz. Bunun için cildin doğal görünümünü bozmayan ama kusurları da göstermeyen bir BB krem kullanmanız yeterli. Note BB Krem'i daha önce hiç denediniz mi? Denemediyseniz bize kalırsa geç bile kaldınız. Ton farklılıklarını ortadan kaldırmakla kalmaz, cildinize aydınlık bir görünüm de verir. Bir taraftan da cildinizi besleyerek nemlendirir. Merak etmeyin, ince yapısı sayesinde cildinizde katman yaratmayacağından yüzünüzde krem olduğunu hiç kimse fark etmeyecek.

3. Kapatıcıyı unutmuyoruz

"Doğal makyaj yapıyorum, kapatıcının ne iş var?" demeyin. Cildinizin güzel ve sağlıklı görünmesi doğal makyajın olmazsa olmazlarından. Size bu aşamada Shiseido'nun Synchro Skin Gelstick Concealer'ını seçtik. Stick biçimindeki bu kapatıcıyı listeye almanızın ilk nedeni hafif bir yapısının olması. Çizgilere ve kırışıklıklara dolmaması da ikinci tercih nedenimiz. Doğal bitişli Synchro Skin Gelstick Concealer, doğal kahverengi göz makyajı için ideal. Özellikle göz çevrenizde kuruluk şikayetiniz varsa nemli bir yapıya sahip bu kapatıcıya bayılacaksınız.

4. Aman, kaşları ihmal etmeyin

Göz makyajına geçmeden kaşlarınızı forma sokalım. Kaş sınırlarınızı iyice belirlerseniz göz makyajınıza da nasıl devam edeceğinizi daha net kestirirsiniz. Üstelik bu sayede her biri bir başka yöne bakan kaşlar yüzünüzün bütün ifadesini bozmaz. Kaşlarınızda doğal bir şekillendirme arıyorsanız hedefiniz L'Oréal Paris Brow Artist Xpert. Kaş hattınızda oluşan boşlukları kalem kısmıyla güzelce doldurun. Sonra fırçasıyla kaşlarınızı tarayın. Fırça, kaşlarınızın doğal görünmesini sağlar. Bunları yapmadan önce tabii ki kaşlarınız için uygun kahverengi tonunu bulmalısınız.

5. Doğru farı bulabildiniz mi?

Kahverengi tonlarda far ya da palet bulmak en kolay iş. Çoğu palette bu renklere rastlayabilirsiniz. Bizim için önemli olan ise size güçlü pigmentlere sahip, gün içinde göz kapaklarınızdan uçmayacak bir palet önermek. NYX Professional Makeup'ın Ultimate Shadow Pallette Warm Neutrals Far Paleti, renkleri ile kalbimizi çalmayı başardı. Kalıcılığına zaten söylenecek söz yok. Doğal bir makyaj yaptığınız için farı göz kapağınızın tamamına sürmüyorsunuz. Bir miktar katlanma bölgesine, belki bir miktar da kirpik diplerinize sürmeniz yeterli.

6. Gözleri hafifçe belirginleştiriyoruz

Kahverengi göz kalemi, bakışlarınıza daha yumuşak bir hava katar. Kaleminizi doğru seçmeniz şartıyla. Estee Lauder Double Wear Eye Pencil Coffee Göz Kalemi'yle şahane bakışlarınız olabilir. Burada önemli olan kalemi yoğun makyajlarda olduğu gibi koyu bir tabaka haline sürmemeniz. İnce bir çizgi bile yeterli olur. Estee Lauder'in bu kaleminin ise ayrı bir özelliği var. Bir ucunda kalem, bir ucunda dağıtıcı sünger olması işinizi kolaylaştırır. Sünger yardımıyla çektiğiniz çizgiyi kolayca dağıtabilir, keskin bir hat oluşturmasını önleyebilirsiniz.

7. Belki de eyeliner kullanmak istersiniz

Eyelinerlar aklımıza hep yoğun, dikkat çekici ve çarpıcı göz makyajlarını getirir. Bütün bu bilgileri bir kenara atın ve kahverengi doğal göz makyajında eyeliner kullanacak kadar cesur olup olmadığınızı düşünün. Maybelline New York Hyper Precise All Day Eyeliner'la doğal ve buğulu bir görüntü yaratabilirsiniz. Üstelik 12 saate kadar kalıcı olmasının da avantajını kullanarak. Ucu da kolay uygulama yapabilmeniz için özel bir tasarıma sahip. Hyper Precise All Day Eyeliner'ı sürün, kurumasına izin vermeden dağıtın.

8. Kirpiklerde de doğallığa var mısınız?

Kat kat sürülmüş, kirpiklerin üzerinde birikmiş bir maskara; sizi doğal makyaj hedefinizden saptırır. O halde öyle bir maskara seçmelisiniz ki tek katta bile etkisini gösterebilmeli. Aradığınız maskarayı bulmak sandığınız kadar zor değil. Yves Saint Laurent'nin efsaneleşmiş Volume Effet Faux Cils maskarası ile tek katta doğal görünen ve dikkat çekici kirpikleriniz olabilir. Bu maskarayı aldıktan sonra dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Daha yoğun makyajlarda iki kat sürdüğünüz maskaranın kirpiklerinizdeki etkisine siz bile şaşıracaksınız.

9. Doğal allık nasıl uygulanır?

Allık sürmeyi atlamıyoruz. Doğal olmak isterken soluk görünmek de istemezsiniz. Öyle bir allık kullanmalısınız ki yanaklarınızda güneşte hafifçe kızarmışsınız gibi durması gerekir. Hani çocuklar koşunca yanakları pembe pembe olur ya, onun gibi. Allık rengimiz de böylece belli oldu: Pembe. M.A.C'in şu şeker mi şeker pembe renkteki allığı ilginizi çekti mi? Mineralize Blush Dainty serisinden olan allık, cildinizde katman katman da durmayacak. Elmacık kemikleriniz üzerinde fırçayı hafifçe gezdirmeniz yeterli. Doğallığınıza eşlik edecek ufacık bir pırıltı cildinize hemen oturacak.

10. Rujunuzu nasıl alırdınız?



Kahverengi doğal göz makyajına hemen hemen her ton yakışır. Çarpıcı bir kırmızı, eğlenceli bir pembe, eğer isterseniz yine kahverengi. Biz doğallığınızı bozmadan nude tonlardan gidelim dedik. Clinique'in Even Better Pop Lipstick'leri arasından Softly rengi bizce doğal kahverengi göz makyajınıza çok yakışacak. Aslında bu bir dudak fondöteni. Doğru okudunuz, işlevi dudak renginiz ile fondöteniniz arasında uyum sağlamak. Softly rengi adından da anlaşılacağı gibi tam bizim aradığımız doğallığı sunuyor. İsterseniz uygun tondaki bir dudak kalemi ile de uygulayabilirsiniz. 8 saat boyunca dudaklarınızda dökülme, dudak çizgilerine dolma sorunu yaşatmadan da kalıcılık sağlıyor.

