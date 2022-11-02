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Kakule çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kakule çayı nasıl yapılır ve demlenir?

02.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kakule, Asya ve Orta Doğu mutfaklarında eski yıllardan beri kullanılan ve vazgeçilmez baharatlarından biridir. Çokça faydası bulunan kakule aynı zamanda çay yapımında da kullanılır. Özellikle tek başına yavaş yavaş demlendiğinde, tamamıyla natürel bir canlandırıcı görevi görmektedir. Kakule çayının içerisinde kafein bulunmadığı için günün istediğiniz saatinde rahatlıkla içebilirsiniz. Mide sorunlarına iyi gelmesiyle bilinen ve birçok yararı olan kakule çayı nasıl demlenir?

Kakule çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kakule çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İçindekiler

  • Kakule çayı neye iyi gelir?
  • Kakule çayı nasıl yapılır?
  • Kakule çayı zayıflatır mı?
  • Kakule çayı adet söktürür mü?

Çokça faydası bulunan kakule çayı aslında birçok şeye iyi gelmektedir. Kakule çayının yapımı çok eski yıllara dayandığı için o zamanlardan beri bitkisel bir ilaç görevi görmektedir. Ağız kokusunu önleyici ve bağırsak sendromuna iyi gelici faaliyetleri bulunmaktadır. Kakule çayı, ağız kokusuna sebep olacak bakterileri nötralize ederek çürük oluşumunu ve plak birikmesini önlemeyi sağlamaktadır. Kakule çayının antibakteriyel bir özelliği bulunur. Bu özelliği sayesinde cilt sağlığını iyileştirici ve cilt görümünü düzeltici fonksiyonu vardır. Kakule çayı içinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini artırıcı özelliği bulunmaktadır. Boğaz ağrısına iyi gelecek aynı zamanda da kan basıncını düşürecek anti-inflamatuar özellik içeren kakule çayı ne işe yarar?

Kakule çayı neye iyi gelir?

Herhangi bir hastalığı bulunmayan bireylerin kakule çayını tüketmesi, kişiye fayda sağlayacaktır. Birçok alanda yararlı faaliyetler gösteren kakule çayının faydaları saymakla bitmez. Kakule çayı faydaları:

  • Kakule çayı mide içerisindeki asit miktarını azaltır, mide bulantısına iyi gelir.
  • Yüksek tansiyonu önler.
  • Kanda bulunan şeker oranını düzenler.
  • Psikolojik açıdan rahatlık verir, sakinleştirir.
  • Boğaz iltihaplarına iyi gelir.
  • İdrar söktürücü özelliği bulunur.
  • İçerisinde birçok vitamin bulundurduğu için son derece faydalıdır. A vitamini ve C vitamini deposudur.
  • Magnezyum, potasyum, demir, sodyum, kalsiyum, çinko, mineral ve fosfor bakımından da çok zengin bir çaydır.
  • Sindirim sisteminde bulunan sorunları azaltıcı etkisi bulunur.
  • Stres, depresyon, panik atak, kaygı bozukluğu ve birçok soruna çözüm niteliği taşımaktadır.
  • Uyumadan önce eğer bir bardak kakule çayı içerseniz sinir sisteminizi ve vücudunuzu rahatlatır böylelikle güzel bir uyku çekmenizi sağlar.
  • Kakule çayı diş sağlığı içinde önem taşımaktadır. Kakule çayından gargara yaparak diş ağrısını, ağız kokusu, diş kanaması gibi problemler için çözüm oluşturur.

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Kakule çayı nasıl yapılır?

Kakule çayı, kakule baklaları ya da kakule tohumlarını sıcak su içerisinde demleyerek yapılan bitkisel bir çay çeşididir. Kakule çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • Yarım litre su.
  • 3 adet kakule yahut 1 yemek kaşığı kakule tozu
  • İsteğe bağlı olarak esmer şeker, tarçın, bal gibi tatlandırıcılar

Kakule çayı nasıl demlenir?

Kakule çayını demlemek için ilk olarak yarım litre kaynamış suyu bir çay demliğinin içine dökün. Elimizde bulunan kakule meyvesinden üç adet kabuk kırılır, içerisindeki çekirdekler kaynamış suya ilave edilir. On dakika demlenmesi beklenir. Eğer elinizde kakulenin toz hâli mevcutsa bu durumda kakule tozundan bir yemek kaşığı kaynar suya atılarak demlenmesi beklenir.

İsteğe bağlı olarak kakule çayının yanında esmer şeker ya da bal gibi tatlandırıcı ürünler kullanabilirsiniz. Her ne kadar kakule çayının birçok faydası bulunuyor olsa da, kronik hastalığa sahip bireyler doktorlarına danışıp sonrasında kakule çayı tüketmelidir. Hamile ve emzirme durumu bulunan kadınların, kakule çayı tüketmesi tavsiye edilmemektedir.

Kakule çayı zayıflatır mı?

Kakule çayı düzenli tüketimde kilo kontrolünü sağlamak için çokça kullanılan yöntemlerden biridir. Kilo verme isteği olan bir bireyin, bu konuda olumlu sonuç alması için destekleyici bitkilerden biridir. Aynı zamanda bazı çalışma verileri gösterir ki yüksek yağ içeren bir diyet programında kakulenin, yağ birikimini önleyici faaliyette rol aldığı görülür.

Kakule çayı adet söktürür mü?

Adet dönemlerini genellikle yoğun ağrılı geçiren kadınlar, bu dönemde onları rahatlatıcı ve ağrılarına iyi gelecek şeylere ihtiyaç duyarlar. Ağrı kesicilerin yanında bir de rahatlatıcı etkiye sahip sıcak çaylar, bu dönemlerin vazgeçilmezleri arasındadır. Bitki çayları arasından kakule çayı, adet dönemlerinde kramp ve spazm durumlarının önlenmesi için kadınlar tarafından tercih edilir. Regl dönemi ağrılarına ve kramplarına iyi gelse de adet söktürücü özelliğine dair bir kesin bir bulgu yoktur.

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