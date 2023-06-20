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  4. Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitirmişti! Doktor için istenen ceza belli oldu

Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitirmişti! Doktor için istenen ceza belli oldu

20.06.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde Kübra Boyraz Solmazgül (38), rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitirdi. Solmazgül'ün ölümüyle ilgili davada, doktor Öner Özsoyeri için istenen ceza belli oldu. Özsoyeri'nin "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İşte olayın detayları...

Kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitirmişti! Doktor için istenen ceza belli oldu

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya şikayetçi vekili mazeret sunduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Sanık tarafından da katılan olmadı.

"KANDA VE AKCİĞERDE SİLİSYUM TESPİT EDİLDİ"

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Kübra Boyraz'ın otopsisinde her iki kalçada enjeksiyonlara bağlı pikürler, bu bölgede cilt altında kanama ve yağlı madde birikimi görüldüğüne yer verildi. Otopsi sırasında alınan akciğer, böbrek ve kalp dokusu örneklerinin incelemesinde yabancı cisim ile uyumlu yağ embolisi (damar tıkanıklığı) bulguları tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kanda ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, tüm bu bilgi ve bulgular doğrultusunda kişinin ölümünün yağ (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan) embolisi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi. Raporda Kübra Boyraz'a enjekte edilen silikon uygulamasının tıp kurallarına uygun olmadığı, yapılan dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verilmesine bağlı emboli sonucu ölümün meydana geldiği belirtildi. Raporda kişinin tıbbi tedavisinin yapılabilecek bir merkeze götürülmesi gerekirken şeker ve su verilerek evine götürülmesinin tıp kurallarına uygun olmadığını bildirildi.

DOKTOR'UN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Mütalaada Kübra Boyraz'ın sanıkların işlettiği güzellik merkezine giderek kalçasına dolgu yaptırdığı, ancak Boyraz'ın kanına ve akciğerine kimyasal ve toksikolojik maddelerin karışması nedeniyle gelişen komplikasyon nedeniyle yaşamını kaybettiği belirtildi. Mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporu dikkate alındığında sanıklar Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin maktulün ölümünde kusurlu oldukları bildirildi. Erdal Doğruya'nın öldüğü belirtilen mütalaada Öner Özsoyeri'nin eylemine uyan "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşma sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.

İDDİANAME

Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Boyraz Solmazgül'ün 9 Temmuz 2020'de kendisini Melih diye tanıştıran şüpheli Ömer Elmalı'dan randevu aldığı, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı anlatıldı. 19 Eylül'de yeniden Ömer Elmalı'dan randevu alan Kübra Boyraz'ın saat 17.54'te geldiği iş yerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktığı, burada bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirilerek, iş yerinde çalışan Kadriye A.'nın kolunda evine getirilip, babasına teslim edildiği anlatıldı. Kızının fenalaştığını gören baba Ekrem Solmazgül tarafından önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz'ın, ertesi gün 20 Eylül 2020'de hayatını kaybettiği kaydedildi. Şüpheliler Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri belirtildi. Şüpheliler doktor Öner Özsoyer ve Erdal Doğruya'nın 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheli Erdal Doğruya'nın ayrıca doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Ömer Elmalı ve Bülent B.'nin ise 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna'na muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca, iddianamede pratisyen hekim Öner Özsoyeri Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikayet edildiği bilgisine de yer verildi.

DHA

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Beylikdüzü botoks kübra boyraz

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