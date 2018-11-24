"Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

DENİZLİ (AA) - Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti tarafından aynı göreve yeniden aday gösterilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hizmetlerine kaldıkları yerden devam etmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Bu ak yolda Rabbim inşallah şahsıma verilen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeyi nasip eder." dedi.

Zolan, yaptığı açıklamada, Denizli'ye bir kez daha hizmetkarlık görevini yapma vazifesini şahsına layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

Osman Zolan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız, liderimiz ve en büyük yol göstericimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizde ilk kez uyguladığı hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği kavramlarına layık bir çalışma anlayışı ile bu ak yolda Rabbim inşallah şahsıma verilen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeyi nasip eder.

İnşallah hemşehrilerimin desteği ile yapmaya da devam edeceğiz. Hedeflerimiz de hayallerimiz de çok büyük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıma layık gördüğü bu kutsal görev ile bir kez daha milletimizin rızasını almak, hizmetlerimize kaldığımız yerden devam etmek için yola çıkıyoruz."