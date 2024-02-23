Kalıcı oje nedir, nasıl sürülür? Kalıcı oje kaç gün kalır?

Her geçen gün popülerleşen kozmetik uygulamalarından bir tanesi de kalıcı oje işlemidir. Ojenin hızlı kuruması, uzun süre dayanması, tırnakların kırılmasını engellemesi ve elleri bakımlı göstermesi sebebiyle günümüzde gelişmiş ülkelerde tercih edilen bir tırnak bakım türüdür. Popülerleşmeye başlaması ile birlikte dünyanın pek çok yerinde sadece kalıcı oje yapan güzellik merkezlerine rast gelmek mümkündür.

Normal ojeye göre hem uygulama hem de yapısal farklılığı bulunan bu işlemde ultraviyole (UV) ışınlardan yararlanılır. Uzman doktorlar, işlem sırasında maruz kalınan UV radyasyon sebebiyle kalıcı ojenin bedende yaratabileceği olumsuz etkilere odaklanmıştır. Yapılan araştırmaların sonucu ise işlem yaptıran kişilerin bu yöntem konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Kalıcı oje nedir?

Her kadın güzel ve bakımlı görünmeye özen gösterir. Bilhassa bakımlı eller kadınlar için oldukça önemlidir. Ellerin güzel ve bakımlı gözükmesi, dikkatlice yapılmış tırnak bakımından geçer.

Son yıllarda kalıcı ojeler fazlasıyla popüler hâle gelmiştir. Kalıcı oje bir diğer adıyla jel cila, daha hızlı kururken, suya karşı dayanıklı ve özel uygulama yöntemleri ile uygulanan bir oje çeşididir. Tırnaklarının sürekli ojeli görünmesini isteyen kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Diğer bilinen ojeler ile arasında formülasyon ve uygulama farklılığı bulunur.

Kalıcı oje yapmayı bilen kişiler tarafından uygulanan bu işlemde, tırnaklara oje sürüldükten sonra kişilerin elleri ultraviyole veya led ışık yayan lambalar altında bekletilir. Bu süre içerisinde oje tırnak üzerinde kurur. Aseton gibi oje çıkarma işleminde kullanılan maddelerin bile çıkaramadığı bu oje çeşidi sevilen bir uygulamadır.

Kalıcı oje nasıl yapılır?

Günümüzde sıklıkla araştırılan konular biri de kalıcı oje nasıl sürülür sorusudur. Oje uygulaması, tercihe göre manikür işlemiyle başlar ardından özel formüle sahip ojelerin tırnaklara uygulanması işlemiyle devam eder. Tırnaklara oje sürüldükten sonra ojeli tırnaklar LED ışık yanan lambalar altında 60 ila 90 saniye bekletir. Bu bekleme süresi her bir tırnak için tek tek uygulanır. Ojelerin uygulanmasının ardından koruyucu bir jel sürülür ve tırnaklar tekrar ultraviyole ışın veren cihazın altında tutulur. Tüm bu işlemlerin tamamlanması ile birlikte işlem tamamlanmış olur.

Kalıcı oje ne kadar dayanır?

Bu işlemi yaptıran kişilerin sıklıkla merak ettiği kalıcı oje kaç gün kalır sorusudur. Kalıcı ojenin dayanıklılık süresi, diğer bilinen ojelere göre 3 kat daha uzun sürelidir. Ancak, tırnakların gün içerisinde yaşadığı durumlar çerçevesinde bu süre kısalabilir. Çok fazla su ve deterjan ile temas eden, çok fazla sabun kullanan kişilerde kalıcı oje biraz daha az dayanabilmektedir. Uzmanların belirlediği süre genellikle 3 haftadır.

Bu zaman aralığı içerisinde kalıcı oje işlemi yaptırılan merkezler, 1 ay içerisinde ücretsiz bakım imkânı sunabilmektedir. Pek çok tırnak bakım merkezi bu uygulamayı gerçekleştirmektedir. İşlemden 21 gün sonra gözle görülür solma ve soyulma oluştuysa kalıcı oje uygulaması yenilenir.

