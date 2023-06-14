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Kalıcı saç dökülmesinin şaşırtan nedeni! Farkında değilseniz ama kel kalabilirsiniz

14.06.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin ortak problemleri arasında yer alıyor. Saç dökülmesine doğru müdahale edilmemesi kalıcı kelliğe yol açabiliyor. Saç dökülmesine neden olan etkenler arasında birçok faktör bulunuyor. Uzmanlar evcil hayvan besleyen kişileri kalıcı saç dökülmesi hakkında uyarıyor.

Kalıcı saç dökülmesinin şaşırtan nedeni! Farkında değilseniz ama kel kalabilirsiniz

Evde evcil hayvan beslemek oldukça mutlu etse de evcil hayvanların sorumlulukları zorlu anlar yaşatabiliyor. Uzmanlar evcil hayvan beslerken gözden kaçan ufak detayların hem hayvanların hem de sizin sağınızı riske atabileceğini belirtiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Necla Eryılmaz, son yıllarda zoofilik mantar enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü belirterek, “Zoofilik mantarlarda bir artış görmemizin sebebi evde beslediğimiz minik dostlarımızdır. Bu mantarın kaynağı evcil hayvanlar ve özellikle kedilerdir” dedi.

"KALICI SAÇ KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR"

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Değişik kaynaklı mantar türlerinin de olduğunu aktaran Dermatoloji Uzmanı Necla Eryılmaz, "Çocuklar evcil hayvanlarla çok haşır neşir oldukları için bu yaş grubunda çok daha fazla görülür’’ dedi. Bu tür mantarların daha çok ciltte görülmekle beraber saçlı deriye bulaştığı zaman tedavisinin zorlaştığını vurgulayan Necla Eryılmaz, “Tedavi geciktiğinde kalıcı saç kayıplarına neden olabilir. Genellikle hastalar başlangıçta ciltteki kızarıklığı o kadar önemsemedikleri için tanı gecikiyor. Tanıyı koyduğumuz zaman hemen hayvanın da tedavi edilmesini isteriz. Tedavi süresi çok uzun olabilmektedir. Saç bölgesi tutulduğunda gecikilirse kalıcı saç kayıplarına yol açabilir. Maalesef tedavisiz hastalarda kalıcı saç kayıplarından dolayı saç ekimine giden çocuklarımız var. Çok geç dönemde fark edildiğinde geri dönüşü olmayan kayıplar olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“KEDİLER AŞILI OLSA BİLE BU VAKALARLA SIK KARŞILAŞIYORUZ”

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Bu mantarın özellikle kedilerden daha çok geçtiğini vurgulayan Eryılmaz, “Evcil hayvanlardan bulaşan bu mantar daha çok kedilerde görülür. Özellikle evde kedi besleyenlerde daha çok görülür. Ciltte geçmeyen kepekli çevreye doğru büyüyen döküntülerde mutlaka erken dönem doktora başvurmak gerekir. Kediler aşılı olsa bile bu vakalarla sık karşılaşıyoruz. Benim kedim nasıl olsa aşılı diye düşünmemeli, en ufak bir belirtide hemen bir uzmana görünmeliyiz. Özellikle kedilerden daha çok geçtiği için hastalar bazen benim kedi mantarım var diyerek geliyor. Biz de bu terimi seviyoruz, mantarı sevmesek de. Ebeveynlerin şuurlu olması ve evcil hayvanlarının bakımlarını mutlaka düzenli olarak yaptırmaları gerekir. Evcil hayvan tüylerinde değişiklik görürlerse veterinere danışması, çocuklarda ciltte kızarıklık ve özellikle saçlı deride kepeklenme ya da saçlarda kırılma, dökülme görüldüğünde acilen uzman bir hekime başvurmaları gerekir” diye konuştu.

(İHA)

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