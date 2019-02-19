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Kaliforniya’da gondolda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kaliforniya’nın San Diego şehrindeki tema parkında arızalanan gondolda mahsur kalan 16 kişi yoğun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaliforniya’nın San Diego şehrindeki SeaWorld tema parkında arızalanan gondolda mahsur kalan 16 kişi saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaliforniya’nın San Diego şehrindeki tema parkında arızalanan gondolda mahsur kalan 16 kişi yoğun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaliforniya’nın San Diego şehrindeki SeaWorld tema parkında arızalanan gondolda mahsur kalan 16 kişi saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gondolda mahsur kalan 9 yetişkin ve 7 genç yoğun uğraşlar sonucu 5 saatte kurtarıldı.
Öte yandan şirket gondolun açılmadan önce kapsamlı bir araştırmanın yapılacağını belirtti.

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