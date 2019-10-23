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Kalın'dan '150 saat' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında teröristlerin çekilmesi için anlaşma sağlanan 150 saatlik süreyle ilgili gazetecinin '150 saat bilerek mi seçildi' sorusuna 'Hoş bir tevafuk, bu rast gelmiş bir durumdur.' açıklamasını yaptı.

Kalın'dan '150 saat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nin Soçi kentinde bir araya gelerek Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri ele aldı. İki lider daha sonra yaptığı açıklamada YPG/PKK'lı teröristlerin 30 km geriye çekilmesi için 150 saat konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Katıldığı televizyonda programında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 150 saatlik sürenin 29 Ekim'e geldiği ve bilerek bu sürenin seçildiği iddialarıyla ilgili olarak 'Hoş bir tevafuk, bu rast gelmiş bir durumdur.' diye konuştu.

Kalın açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"150 saat dolduktan sonra YPG 30 km dışına çıkacak. Rus ve Türk kuvvetleri 10 km alanda devriye yapacak. Terörle mücadelenin en önemli safhası üzerimizdeki mülteci baskısını kaldırmak olacak. Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim'de başladı. 15 günde iki büyük devletle anlaşma yapıldı."

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İbrahim Kalın 29 Ekim

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