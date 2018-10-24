CEMAL AŞAN - Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 15 iş adamının bir araya gelerek oluşturduğu "Dostluk Grubu"nun Van'da kurduğu tekstil fabrikası, üretimi ve sağladığı istihdamla ekonomiye katkıda bulunacak. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Tekstilkent'te 7 milyon liralık yatırımla 4 bin metrekarelik alanda kurulan ve bu ay faaliyete geçen fabrikada günlük 3 bin gömlek üretilecek. 500 kişiye iş imkanı sağlanacak fabrikanın ürünleriyle, Avrupa ve komşu ülkelere ihracat yapılması hedefleniyor. Dostluk Grubu üyeleri, devlet desteğiyle kurulan Tekstilkent'teki hazır binada makine ve teknik altyapıyı tamamlayarak üretime başladıkları fabrikada ilk etapta bağlantı sağladıkları bir markanın ürünlerini üretiyor. Çoklu ortaklık kültürünün gelişmesine de katkı sunan grup, diğer yatırımcılara örnek oluyor.

\ - "Zor bir dönemde yatırımı buraya getirdik" Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce farklı sektörlerdeki iş kadınları ve iş adamlarının bir araya gelmesiyle grubu oluşturduklarını söyledi.

Birbirlerine duydukları güven nedeniyle oluşuma "Dostluk Grubu" adını verdiklerini anlatan Avcı, grup olarak sadece yatırım ve ticaret değil, sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüklerini, 5 bin öğrenciye, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade etti. Son olarak bölgede yatırım ve istihdamı artırmak amacıyla tekstil fabrikası projesini değerlendirdiklerini ve üyelerin tamamının projeye ortak olduğunu söyleyen Avcı, şöyle devam etti: "Dostluk Grubu Tekstil AŞ'yi kurduk. Bundan sonraki süreçte değerlendireceğimiz projeler olacaktır. Memleketimize, bölgemize katkı sağlamak istiyoruz. Böylesi zorlu bir dönemde, ülkemizin yatırıma ihtiyaç duyduğu, personel istihdamının altından daha değerli olduğu dönemde bu yatırımı buraya getirdik. Şu anda personelimiz çalışıyor. İlk üretimlerimiz ortaya çıktı. 3 aylık sürede tesis hazırlandı ve ilk siparişlerimizi gönderecek duruma geldik. Şu anda bir markanın üretimini yapıyoruz. Bu yatırımdaki öncelikli amacımız istihdam ve ihracat. Bunu hayata geçirdiğimizde hem kentimize hem de ülkemize katkısı olacak. Bundan sonra yeni projelerde de bu tarzla ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Fabrikada kapasitemize ulaşana kadar belli süre içinde işbaşı eğitim programı veriyoruz. Personel burada hem eğitim görüyor hem de üretim yapıyor. Şu anda yurt içine üretim yapıyoruz ama hedefimiz Avrupa'ya, komşu ülkelere ihracat yapabilmek."

Van'da çoklu ortaklık kültürünü geliştirdiklerini, dernek, vakıf değilken bunu ortaya koyabilmenin önemli olduğunu dile getiren Avcı, bir araya gelerek bir şey üretebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Avcı, sayıca az olmalarına rağmen büyük işler ortaya çıkarabildiklerini herkesin gördüğünü vurgulayarak, "Birleşmeyle ne kadar büyük işler ortaya koyabileceğimizi küçük bir yapı olarak gösterdik. Burada herkes uygun bölgede yatırım yapmak zorundadır. Yatırım sadece maddi anlamda bir para yatırmak değildir. Dostluk Grubu'nun yaptığı paradan çok daha önemli. İnsanların bir araya gelmesi, fikir birlikteliği ortaya koyması çok önemli." dedi. - "Hedefimiz Van'ın markasını yaratmak" Dostluk Grubu Tekstil AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya da bu topraklarda doğan ancak batıda doyan iş insanlarının memleketine gelerek istihdam yaratmak gibi bir hayallerinin olduğunu belirtti. Bugün bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gümüşkaya, yapısı ve şartları en uygun sektörden yatırıma başlattıklarını, tekstil sektörünün bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Gümüşkaya, hedefledikleri zamandan önce üretime başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bizim Türkiye'nin değişik yerlerinde üretimlerimiz var ama buradaki çalışmalara başlamadan bu cevherin varlığını fiilen gördük. İnşallah bu başlangıç farklı yapıların oluşmasına, en azından ilimizden bir markanın çıkmasına vesile olacaktır. Fabrika günlük 3 bin gömlek üretimi üzerine kuruldu. Bu üretim tamamlandığında 500 kişilik istihdam oluşturacak. Bu sayı tek vardiyada elde edilecek. Vardiyalar artınca istihdam sayısı da artacak. Grup olarak en önemli hedefimiz bölgenin yakın olduğu pazarlara direk kendi markasını ihraç etmek. Fabrikamızda üretime başlayarak aslında seçilen ürünleri buradan üreterek direkt Irak, İran, Azerbaycan'a gönderme sürecini de başlattık." - "Ülke olarak üretmek zorundayız"" Van'ın yatırım konusunda 6. Teşvik Bölgesi'nde yer aldığını, devletin yatırım yapmak isteyenlere ciddi destekler sağladığını anlatan Gümüşkaya, makine, ekipman alımlarında vergi muafiyeti tanındığını anımsattı.