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Kalp hastalığı belirtilerinden bu 7 maddeye dikkat! "Yorgunum" deyip geçmeyin

17.10.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp hastalığı belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak meydana gelebilecek hayati tehlikelerden kişilerin kendini koruyabilmesi için büyük önem taşır. Kalp krizi anında uyuşma, sırt arısı, kusma gibi belirtiler hakkında herkes hemfikirdir. Ancak başka kalp hastalıkları da söz konusu olduğunda vücut farklı belirtiler verir. Ölümle burun buruna gelmeden önce kalp hastalıkları belirtileri hakkında fikir sahibi olmak, önceden önlem alarak hayat kurtarmaya yardımcı olabilir.

Kalp hastalığı belirtilerinden bu 7 maddeye dikkat! "Yorgunum" deyip geçmeyin

Kalp hastalığı belirtileri hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, 7 maddeyle sıraladığı ödem, nefes darlığı, çarpıntı, siyanoz, göğüs ağrısı, bayılma ve çabuk yorulma hakkında bilgiler verdi. Bu noktada üzerinde durulması gereken en sık rastlanan belirtinin çabuk yorulma olduğunu söyleyebiliriz. Hemen herkesin başına gelebilen bu durum en az önemsenen ve en sık gözardı edilen kalp hastalığı belirtileri arasında yer alıyor. Bunun nedeni de başka birçok hastalık belirtisi olarak da görülmesi.

İşte kalp hastalığı belirtileri hakkında bilinmesi gereken diğer bilgiler:

Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı meydana geldiğinde ilk akla kalp rahatsızlıkları gelse de birçok başka etken de bu ağrıya neden olabilir. Kalp damar tıkanıklığına bağlı göğüs ağrısı çoğunlukla eforla, stresle ve yemek sonrasında ortaya çıkar. Yani kalbin yükü arttığında meydana gelir. Ağrılar dakikalarca sürebildiği gibi dinlenildiğinde hafifleme eğilimindedir. Göğüs kafesinden veya göğsün sol tarafından başlayıp sol kola, çeneye ve sırta yayılabilir.

Nefes Darlığı

Önce efor sarf ederken nefes darlığı başlar. İlerleyen dönemlerde geceleri de rahatsız eder. Kalp rahatsızlığı olanlar nefes darlığından dolayı geceleri düz yatamamaya, yüksek yastıkta yatmaya başlarlar.

Çarpıntı

Kalp atışları hızlanır ve düzensizleşir. Bu atışlar göğüste anormal bir biçimde hissedilir. İlave olarak terleme şikâyeti eşlik edebilir ve bayılma da görülebilir. Bu bulgular kalp hastalıklarına işaret olabilir.

Çabuk Yorulma

Çabuk yorulmanın birçok nedeni olsa da çoğu zaman kalp yetmezliğinin belirtisi olabilir. Özellikle yaşlılarda ve önceden bilinen kalp damar tıkanıklığı veya kalp kapak hastalığı olanlarda önemlidir.

Bayılma

Kalp hastalıklarına veya ritim bozukluğuna bağlı bayılma görülebilir. Bu bayılmalar genellikle kısa sürelidir. Ani gelişir. Tam bir bilinç kaybı olur. Tekrarlamaya müsaittir, ilerleyicidir.

Ödem Artışı

Kalp yetmezliğine bağlı olarak vücutta su ve tuz birikebilir. Gündüz biriken fazla su ve tuz yüzünden gece sık sık idrara çıkma isteği duyulur.

Siyanoz

Çoğunlukla el, ayak parmaklarında ve dudaklarda görülen, dokularda yeterli oksijen taşınamaması nedeniyle meydana gelen mavimsi renk değişikliğidir. Doğumsal kalp hastalıkları, ağır kalp yetersizlikleri ve kapak hastalıkları nedeniyle olabileceği gibi akciğer hastalıkları da siyanoza yol açabilir.


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