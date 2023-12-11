Kalp kası iltihabı (Miyokardit) olduğunu nasıl anlarız? Kalp kası iltihabı tehlikeli mi?

Kalbin kasılıp gevşeme hareketini sağlayan ve kalp kasını oluşturan tabakaya miyokard adı verilir. Miyokardın iltihaplanması durumunda kişinin sağlığı ciddi bir sorun ile karşı karşıya kalır. Kalp kasının iltihaplanması durumu da miyokardittir. Bu durum farklı nedenlere bağlı olarak kendini gösterebilir. Ayrıca herhangi bir yaş grubuna has bir hastalık değildir ve anne karnındaki bebek dahi bu rahatsızlığı yaşayabilir.

Vücutta yer alan organlara ve dokulara kan ulaştırılmasında son derece önemli bir rolü olan kalp üç katmandan oluşur. Bu üç ana katmanın ortasındaki katman miyokard yani kalp kasıdır. Miyokardın hasar görmesi çok ciddi ve ölüme varan sonuçlara sebep olabilir. Ağırlıklı olarak bakterilerin, çeşitli virüslerin, mantarların ve bağışıklık sistemine zarar veren her durum bu hastalığa yol açabildiği bilinmektedir.

Kalp kası iltihabı hangi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar?

Her yaştan insanda görülebilen kalp kası iltihabı hastalığı, birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bağışıklığı düşük olan kişilerde daha hızlı ilerlediği bilinen bu hastalık çeşitli enfeksiyonlar nedeni ile görülebilen bir hastalıktır. Kalp kası iltihabı rahatsızlığının ortaya çıkmasına neden olan durumlardan bazıları şunlardır:

Enfeksiyöz nedenler (Grip, soğuk algınlığı ve bunun gibi durumlar)

Bakteriler

Çok fazla alkol ya da zararlı madde kullanımı

Yılan sokması

Kelebek hastalığı olarak da anılan, ciltte kırmızı lekelere ve döküntülere neden olan lupus ya da eklem romatizması hālinde

Zararlı etkileri bulunan ilaçların kullanımı

Ayrıca covid’in de bu rahatsızlığı tetiklediği sonucuna ulaştığı uzman doktorlar tarafından belirtilmiştir. Bağışıklığın güçlü tutulması bu hastalığın ortaya çıkmasına engel bir durum olarak kabul edilmiştir.

Kalp kası iltihabının belirtileri nelerdir?

Herhangi bir duruma bağlı olarak gelişebilen miyokardit kendini farklı şekillerde gösterebilir. Miyokardit belirtileri gibi görünen bazı belirtiler başka hastalıkların habercisi de olabilir. Bu nedenle özellikle birkaç belirti bir arada görüldüğünde doktora danışmak için vakit kaybedilmemesi önemlidir.

Kalp kası iltihabı ya da miyokarditin olası belirtileri şunlardır:

İshal

Kusma, mide bulantısı

İştahsızlık

Diyet yapılmasa dahi görülen aşırı kilo kaybı

Cilt renginde solukluk ve solgunluk

Ateş

Ateş ile birlikte gelen titreme

Eklem ağrıları

Kas ağrıları

Öksürük

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Bayılma

Karında şişlik

Ayaklarda ve bacaklarda ödem

Kalpte hissedilen ritim bozuklukları

Bayılma

Göğüste ağrı

Miyokardi tehlikeli mi?

İlerlemiş olan kalp kası iltihabı çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Tedaviye başlamanın geciktirilmemesi önemlidir. Kalp yetmezliğine de neden olabilen bu rahatsızlığın sonuçları kalbin durmasına kadar varabilir. Kanda pıhtılaşma da bu rahatsızlığın başka bir olumsuz sonucudur. Felç ya da kalp krizi de bu hastalığın oluşturabileceği başka risklerdir.

Akut miyokardit hastalarında ağırlıklı olarak iltihap engelleyici ilaçların kullanılması da tedavi yöntemleri arasında yer alır. Doktor kontrolünde ve doktor tavsiyesi ile kullanılması gereken ilaçlar bazı durumlarda hastalığın tamamen iyileşmesi için de yeterli olabilmektedir.

Doktorlar bu noktada da diğer birçok hastalık gibi erken teşhisin önemi üzerinde dururlar. Bu nedenle özellikle yaşı daha ilerlemiş olan kişilerin doktorların belirledikleri periyotlarda kontrole gitmeleri son derece önemli kabul edilmektedir.

Kalp kası iltihabı tehlikeli mi?

Kalp kası iltihabının önemli bir diğer riski de hastalık belirtilerinin rahatsız edici olarak görülmemesi ve hastalığın sinsi denebilecek şekilde ilerlemesi ihtimalidir. Belirtileri anlaşılmadan kalbin durmasına ve ölüme neden olabilir. Bu hastalık için yapılan araştırmalarda tekrarlama ihtimalinin olduğu da ortaya çıkartılmıştır.

Bu hastalıkta yaklaşık olarak %20 civarında olan 1 yıllık ölüm oranının başlangıçtaki azalmasının, izleyen 3 yıl içinde stabilize olabileceği belirtilmiştir. İyileşen hastada bu hastalığın tekrarlama riski bulunduğu için hastanın 3 yıl ve hatta daha fazla süre izlenmesi gerektiği bilinmektedir.





