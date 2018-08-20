Kalp nakli beklerken organlarıyla umut oldu

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kalp nakli olmayı beklerken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 39 yaşındaki Ersin Göklü, ölümünden önce bağışladığı organlarıyla 3 kişiye umut oldu.

İlçede şoförlük yapan 39 yaşındaki Göklü, 1,5 yıl önce kalbiyle ilgili yaşadığı sıkıntı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Burada kendisine kalp ritm bozukluğu teşhisi konulan Göklü, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Burada yapay kalp destek cihazı takılan Göklü, Sağlık Bakanlığı'nın organ nakli bekleme listesine alındı.

İlerleyen zamanlarda kontrol için gittiği özel hastanede kendisi gibi nakil bekleyenlere umut olabilmek için bazı organlarını bağışlayan Göklü, memleketine döndükten sonra ailesine ve yakınlarını da buna teşvik etti.

Evinde, 15 Ağustos'ta beyin kanaması geçiren Ersin Göklü, Zonguldak'taki ilk müdahalenin ardından kalp nakli olmayı beklediği özel hastaneye sevk edildi.

Burada yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Göklü'nün karaciğer ve böbrekleri ailesinin onayıyla organ bekleyen 3 hastaya nakledildi.