Kalp nakli beklerken organlarıyla umut oldu

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kalp nakli olmayı beklerken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 39 yaşındaki Ersin Göklü, ölümünden önce bağışladığı organlarıyla 3 kişiye umut oldu.
İlçede şoförlük yapan 39 yaşındaki Göklü, 1,5 yıl önce kalbiyle ilgili yaşadığı sıkıntı nedeniyle hastaneye başvurdu.
Burada kendisine kalp ritm bozukluğu teşhisi konulan Göklü, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Burada yapay kalp destek cihazı takılan Göklü, Sağlık Bakanlığı'nın organ nakli bekleme listesine alındı.
İlerleyen zamanlarda kontrol için gittiği özel hastanede kendisi gibi nakil bekleyenlere umut olabilmek için bazı organlarını bağışlayan Göklü, memleketine döndükten sonra ailesine ve yakınlarını da buna teşvik etti.
Evinde, 15 Ağustos'ta beyin kanaması geçiren Ersin Göklü, Zonguldak'taki ilk müdahalenin ardından kalp nakli olmayı beklediği özel hastaneye sevk edildi.
Burada yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Göklü'nün karaciğer ve böbrekleri ailesinin onayıyla organ bekleyen 3 hastaya nakledildi.
Organları nakledikleri kişilerle uyum sağlayan Göklü, son yolculuğuna taraftarı olduğu Beşiktaş formasıyla uğurlandı.
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- "Organ naklini sabırla bekledi"
Göklü'nün akrabası Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Ersin Göklü'ye yapay kalp destek cihazı takıldığını söyledi.
Ersin Göklü'nün organ naklini sabırla beklediğini belirten Kaya, "Organ nakli için sıraya geçti. 15 Ağustos gecesi evde beyin kanaması geçirdi. Apar topar Ankara'daki hastaneye gönderildi. Maalesef hayatını kaybetti." diye konuştu.
Kaya, Göklü'nün organ naklinin önemini bildiğini ve kendilerine anlattığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kendisi de organ nakli beklediği için organ naklinin önemini daha fazla anladı. Son sözü, 'Ben çok bekledim, başkaları beklemesin.' oldu. Başkalarına hayat, umut olmak istedi. 3 kişiye can verdi. Böbrekleri 2 kişiye umut oldu, karaciğeri de bir kişiye nakledildi. Onların yakınlarıyla da görüştük. Organlar uyum sağlamış, hepsinin sağlıkları yerindeymiş. Allah onların ömürlerini uzun etsin. Sırada bekleyen hastalara da Allah acil şifalar versin. Organ nakli konusunda insanlarımızın daha bilinçli olmasını istiyoruz çünkü sırada bekleyen çok insan var. O insanların da sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz."
Kaya, kendileriyle yakından ilgilenen hastane çalışanlarına teşekkür etti.
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