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Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı kurtarılamadı

15.03.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı kurtarılamadı

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve 1 Mart günü hastanedeki odasında baygın olarak bulunan eden Kalp ve Damar Cerrahı Prof.

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve 1 Mart günü hastanedeki odasında baygın olarak bulunan eden Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 1 Mart günü yaptığı ameliyat sonrası arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek odasına çekildi. Bir hemşireyi yanına çağırarak damar yolu açtıran Mataracı, ardından serum taktırdı. Odasında dinlendiği düşünülen Prof. Dr. İlker Mataracı’yı bir süre sonra telefonla ulaşılamayınca odasına gidildi. Kapıyı çalan hastane personeli kendisinden cevap alamayınca bu defa güvenlik görevlilerinden yardım istendi. Güvenlik görevlileri de kapıyı kırarak içeri girince Mataracı’yı baygın halde buldu. Daha sonra odasında ilk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mataracı 15 günlük yaşam mücadelesini bu gece 03.00 sıralarında kaybetti.
Öte yandan Mataracı’nın olay günü odasında serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Prof. Dr. İlker Mataracı soyadını taşıyan Trabzon’un Maçka ilçesi Mataracı mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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