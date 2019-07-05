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Kamboçya'da vahşet! İşçisi Türk patronun boğazını kesti!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Kamboçya’da 46 yaşındaki Ercan Avcı, çalıştırdığı iş yerlerinden birinde çalışan Halim Toker'i hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkardı. Öfkeli işçi, eski patronu Avcı'yı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ercan Avcı’nın cenazesine eşi sahip çıkmayınca ağabeyi tarafından Adana’ya getirtildi.

Kamboçya'da vahşet! İşçisi Türk patronun boğazını kesti!

Ağabey Şeref Avcı, "Kardeşimin eşine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, telefonlarımıza cevap vermiyor" dedi.

Kamboçya’da bıçaklanarak öldürülen 46 yaşındaki Ercan Avcı’nın cenazesine eşi sahip çıkmayınca ağabeyi tarafından Adana’ya getirtildi.

İHA'nın haberine göre, 46 yaşındaki Ercan Avcı, Kamboçya'da çalıştırdığı iş yerlerinden birinde çalışan Halim Toker'i hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkardı. 11 Haziran Salı günü ise Halim Toker, Ercan Avcı’yı boğazından bıçaklayarak hastanelik etti. 6 gün boyunca yaşam savaşı veren Ercan Avcı, 17 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak aranan Halim Toker kısa süre sonra yakalandı. Toker çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'KARDEŞİMİN KARISI CENAZEYE SAHİP ÇIKMADI'

Ercan Avcı’nın ağabeyi Şeref Avcı, kardeşinin karısının cenazeye sahip çıkmadığını dile getirdi,”Konsolosluktan kardeşimin karısı Ç.A.’yı aradıkları zaman cevap olarak, ’Bizi bir daha bunun için aramayın, bizi rahatsız etmeyin’ dediğini öğrendik. Cenaze ile şimdiye kadar hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Daha sonra kardeşime ait malları, kardeşim hastanede henüz ölmemişken satılığa çıkarttı. Hiçbir şeylerini üstlenmiyor, biz bu olayın peşindeyiz. Kardeşimin eşine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, aradığımızda telefonlarımıza cevap vermiyor” dedi.


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Kamboçya türk patron boğaz kesme

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