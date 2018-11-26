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Kamboçya'da 200'den fazla Çinliye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

Çin vatandaşları, internet üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da polis, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 200'den fazla Çin vatandaşını gözaltına aldı.

İçişleri Bakanlığı Terörle ve Sınıraşan Suçlarla Mücadele Dairesi Direktörü Y Sok Khy, Takeo bölgesindeki 3 farklı köyden 36'sı kadın 235 Çinlinin, internet dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltıların aylar süren takibin ardından gerçekleştiğini belirten Y Sok Khy, şüphelilerin daha fazla sorgulama için başkent Phnom Penh'e gönderildiğini aktardı.

Y Sok Khy, şüphelilerin internet üzerinden yaptıkları telefon görüşmeleriyle Çin vatandaşlarına karşı işledikleri dolandırıcılık suçları nedeniyle Çin'e iade edileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin vatandaşı Kamboçya

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