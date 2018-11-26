Kamboçya'da 200'den fazla Çinliye gözaltı

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da polis, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 200'den fazla Çin vatandaşını gözaltına aldı.
İçişleri Bakanlığı Terörle ve Sınıraşan Suçlarla Mücadele Dairesi Direktörü Y Sok Khy, Takeo bölgesindeki 3 farklı köyden 36'sı kadın 235 Çinlinin, internet dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltıların aylar süren takibin ardından gerçekleştiğini belirten Y Sok Khy, şüphelilerin daha fazla sorgulama için başkent Phnom Penh'e gönderildiğini aktardı.
Y Sok Khy, şüphelilerin internet üzerinden yaptıkları telefon görüşmeleriyle Çin vatandaşlarına karşı işledikleri dolandırıcılık suçları nedeniyle Çin'e iade edileceğini kaydetti.
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