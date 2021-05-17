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Kamera sensörü ile dikkat çeken Sharp Aquos R6 tanıtıldı!

17.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon üretici Sharp, Aquos R6'nın duyurusunu gerçekleştirdi. Telefon, şimdiye kadar bir cep telefonuna yerleştirilen en büyük kamera sensörü ile geliyor. Sharp Aquos R6'nın geri kalan özellikleri, amiral gemisi seviyesindeki rakiplerinden çok da farksız değil.

Kamera sensörü ile dikkat çeken Sharp Aquos R6 tanıtıldı!

Sharp markalı akıllı telefonların adını ülkemizde çok sık duymuyoruz. Ancak Sharp, Japonya pazarında yer alan önemli telefon üreticilerinden biri. Şirket, son olarak kamerası ile dikkat çeken bir akıllı telefon ile karşımıza çıktı. Bu telefonun adı; Sharp Aquos R6.

SHARP AQUOS R6 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Sharp Aquos R6'nın en büyük özelliği arkasında saklı. Zira telefon, 1 inçlik bir kamera sensörü taşıyor. Bu şimdiye kadar bir cep telefonuna yerleştirilen en büyük kamera sensörü demek oluyor. Leica ile Sharp'ın ortak bir ürünü olan Aquos R6, 1 inçlik sensör ile birlikte 20 MP çözünürlüğünde tek bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta ise 12 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Aquos R6 kamera

Telefonun ön tarafında ise 6,6 inç büyüklüğünde, 240 Hz yenileme hızı sunabilen, WUXGA + çözünürlüğünde (Yani 2.730 x 1.260 piksel) kavisli bir ekran var. Sharp Aquos R6'nın Snapdragon 888 işlemcisi, 12GB RAM ve 128GB depolama alanı ile desteklendiğini belirtelim. Telefon, ekran altı parmak izi tarayıcısına da sahip.

Sharp Aquos R6 özellikleri

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Suya ve toza karşı dayanıklı olan Aquos R6'nın bataryası ise 5.000 mAh büyüklüğünde. Siyah ve Beyaz renkte satışa sunulacağı söylenen Sharp Aquos R6'nın fiyatı henüz belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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