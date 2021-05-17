Kamera sensörü ile dikkat çeken Sharp Aquos R6 tanıtıldı!

Sharp markalı akıllı telefonların adını ülkemizde çok sık duymuyoruz. Ancak Sharp, Japonya pazarında yer alan önemli telefon üreticilerinden biri. Şirket, son olarak kamerası ile dikkat çeken bir akıllı telefon ile karşımıza çıktı. Bu telefonun adı; Sharp Aquos R6.

SHARP AQUOS R6 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Sharp Aquos R6'nın en büyük özelliği arkasında saklı. Zira telefon, 1 inçlik bir kamera sensörü taşıyor. Bu şimdiye kadar bir cep telefonuna yerleştirilen en büyük kamera sensörü demek oluyor. Leica ile Sharp'ın ortak bir ürünü olan Aquos R6, 1 inçlik sensör ile birlikte 20 MP çözünürlüğünde tek bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta ise 12 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Telefonun ön tarafında ise 6,6 inç büyüklüğünde, 240 Hz yenileme hızı sunabilen, WUXGA + çözünürlüğünde (Yani 2.730 x 1.260 piksel) kavisli bir ekran var. Sharp Aquos R6'nın Snapdragon 888 işlemcisi, 12GB RAM ve 128GB depolama alanı ile desteklendiğini belirtelim. Telefon, ekran altı parmak izi tarayıcısına da sahip.

Suya ve toza karşı dayanıklı olan Aquos R6'nın bataryası ise 5.000 mAh büyüklüğünde. Siyah ve Beyaz renkte satışa sunulacağı söylenen Sharp Aquos R6'nın fiyatı henüz belli değil.

