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Kameraları kontrol edince fark etti! Cep telefonunu böyle çalmış

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Bir cep telefonu mağazasında saniyeler içinde tezgahın üzerindeki cep telefonunu çalan hırsız, kameralardan kaçamadı. İşte saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan Batman'daki hırsızlık anı...

Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu mağazasında bulunan görevlinin bir anlık dalgınlığını fırsata çeviren kadın, kaşla göz arasında tezgahta bulunan bir cep telefonunu alarak çantasına koydu.

KAMERALARI KONTROL EDİNCE FARK ETTİ

Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın mağazadan hızla uzaklaşırken, tezgahın üzerindeki cep telefonunun olmadığını fark eden mağaza görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını kadının gerçekleştirdiğini tespit eden mağaza görevlisi durumu polise bildirdi.

Polis, telefonu çalan hırsızın yakalanması içi çalışma başlattı.
İHA

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