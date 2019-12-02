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Kamerun'da yolcu uçağına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 03:56 | Son Güncelleme

Ayrılıkçı krizin yaşandığı Anglofon bölgesindeki Bamenda'da, ulusal havayolu şirketi Camair-Co yolcu uçağına piste iniş sırasında ateş edildi

Kamerun'da ayrılıkçı krizin yaşandığı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde yolcu uçağına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kamerun ulusal havayolu firması Camair-Co'dan yapılan yazılı açıklamada, ticari başkent Douala'dan Anglofon bölgesindeki Bamenda kentine uçuş gerçekleştiren TJ-QDP imartikülasyonlu MA60 tipi yolcu uçağına iniş sırasında ateş edildiği belirtildi.

Açıklamada, pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirmesi sayesinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve havayolu şirketinin normal uçuş programına devam ettiği aktarıldı.

Saldırının kaynağı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

- Ayrılıkçı krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından, 2016 yılının son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve böylece Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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