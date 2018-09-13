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Kamerun'un Anglofon bölgesinde çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 00:48 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeybatı bölgesindeki bir köyde ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 15 ayrılıkçı öldürüldü

Kamerun'un Anglofon bölgesinde ayrılıkçılarla ordu arasında çıkan çatışmada 15 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, kuzeybatı bölgesindeki Mezam kentinde yer alan Chomba adlı köyde, güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada en az 15 ayrılıkçı öldürüldü, 2'si kadın 4 kişi de tutuklandı.

Güneybatı bölgesindeki Buea kentinde de ayrılıkçılar, Mile 16 adlı mahallede saldırılar düzenledi. Araçları ateşe veren, yollara barikat kuran ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma saatlerce sürdü.

Diğer yandan ordu iletişim sözcülüğü, hafta sonu ülkenin güneybatı bölgesinde donanmanın durdurduğu 3 yabancı balıkçı gemisinde 43 kişinin yanı sıra çok sayıda silah ve yüklü miktarda para bulunduğunu açıkladı.

Ordu kaynakları, gemilerdeki kişilerin ayrılıkçılara katılmak üzere Nijerya'dan getirildiğini belirtti.

- Anglofon krizi

Hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun ayrılıkçı çatışma

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