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  4. Kamerun'un Anglofon Güneybatı bölgesinde 15 çocuk kaçırıldı

Kamerun'un Anglofon Güneybatı bölgesinde 15 çocuk kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 03:12 | Son Güncelleme

Kamerun'un Anglofon Güneybatı bölgesinde 15 çocuk kaçırıldı

Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) güneybatı bölgesinde ayrılıkçıların 15 çocuğu kaçırdığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Meme kentinde yaşları 3 ila 14 arasında değişen 15 çocuk Anglofon ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Kamerun ordusu, Palm City-Kosala kentine götürüldüğü söylenen çocukların bulunması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

- Anglofon krizi

Hükümetin, Anglofon Güneybatı ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından, 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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15 çocuk kaçırıldı Anglofon Güneybatı bölgesi Kamerun

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