Kamil Koç, "resmen" FlixBus'a katıldı

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - FlixBus Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Andre Schwammlein, "Kamil Koç, şu ana kadar yaptığımız en büyük satın alma ve bu da Türkiye'ye ve buradaki fırsatlara olan güçlü inancımızı gösteriyor. Bizim Türkiye'ye yapacağımız yatırımlar konusunda çok uzun vadeli bir vizyonumuz ve işimizi büyütmek gibi net bir amacımız var." dedi. Avrupa'nın en hızlı büyüyen seyahat girişimi FlixBus ve özel sermaye şirketi Actera, Türkiye'nin köklü otobüs şirketi Kamil Koç'un Avrupa'nın en geniş şehirler arası otobüs ağına sahip FlixBus'a katılması konusunda anlaşmaya vardığını ağustos ayında duyurmuştu. AA muhabirinin şirketten aldığı bilgilere göre, tüm ilgili kurumların onayının alınmasını takiben anlaşma resmi olarak sonuçlandı. Böylece Kamil Koç'un ülke çapında sunduğu seferler, Avrupa ve ABD'de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldi. Anlaşmanın resmi olarak sonuçlanmasıyla FlixBus'ın ve Kamil Koç'un organizasyon yapılarının ve sefer ağlarının entegrasyon süreci için çalışmalara başlandı. Şirketin Türkiye'de hangi isimle devam edeceği ise henüz kesinleşmedi.

- "Güçlü bir oyuncuyu satın alarak yatırım yapmaya karar verdik" AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Andre Schwammlein, Türkiye'de otobüs seyahatinin sıkça tercih edildiğini, her yıl neredeyse 200 milyon kişinin otobüsle seyahat ettiğini söyledi. Otobüsün, Türkiye'de orta ve uzun mesafe yolculuklarda tercih edilen en önemli ulaşım şekli haline geldiğine dikkati çeken Schwammlein, "Bu yüzden pazarın büyüklüğü ve yapısının, hizmetlerimiz için potansiyel bir büyüme fırsatı sunduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Kamil Koç gibi güçlü bir oyuncuyu satın alarak Türkiye otobüs pazarına yatırım yapmaya karar verdik. Türkiye'de birçoğu aile şirketi olarak başlayan otobüs şirketlerinin uzun yıllardır süregelen, kemikleşmiş bir marka imajı ve itibarı var. Kamil Koç da bu şirketlerden biri. Şirket 1926'dan beri faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam ediyor ve 60 ilde yılda 20 milyon yolcu taşıyor." diye konuştu. Schwammlein, "Kamil Koç'un yerel deneyimi ve bilgi birikimi ile bizim en yeni teknolojimiz, hizmetlerimiz ve özgün iş modelimizi birleştirerek sadece Türkiye'deki yolcular için değil, tüm sektör için değer yaratacağımıza inanıyoruz. Amacımız; herkes için çevreci ve akıllı seyahat imkanı sunmak. Şimdi bu vizyonu Türkiye'de genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine duydukları güveni anlatan Schwammlein, şunları kaydetti: "Bazı çalkantıların olduğunun tabii ki farkındayız ancak biz Türkiye pazarına çok inanıyoruz. Daha önce farklı ülkelerde pazar lideri olan pek çok firma satın aldık, ama Kamil Koç şu ana kadar yaptığımız en büyük satın alma. Bu da Türkiye'ye ve buradaki fırsatlara olan güçlü inancımızı gösteriyor. Bizim Türkiye'ye yapacağımız yatırımlar konusunda çok uzun vadeli bir vizyonumuz ve işimizi büyütmek gibi net bir amacımız var. Türkiye'deki pazarın büyüklüğü ve yapısının, hizmet kapasitemizi genişletmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz ki bu da yerel ekonomiye de pozitif katkılar sağlayan geri dönüşlere yol açacak." - "Pazara özel ihtiyaçları anlamaya ve değerlendirmeye zaman ayıracağız" Andre Schwammlein, Avrupa'da düşük ücretlerle bilet satan ve muavin, atıştırmalık ikramı gibi hizmetleri bulunmayan FlixBus'ın Türkiye'deki hizmet politikalarına da değindi. Geleneksel bir iş kolunu yeniden tasarladıklarını belirten Schwammlein, müşteri ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutarken bunu yeni teknolojiler ve

uluslararası bir ekibin girişimci ruhuyla birleştirdiklerini dile getirdi.

Schwammlein, "Türkiye için

vizyonumuz müşteri dostu hüküm ve şartlar, kolay iptal ve yeniden rezervasyon

imkanı, elektronik check-in, FlixBus uygulamasıyla anlık bildirimler, uygulama

içi satın alma, Wi-Fi gibi diğer ülkelerde müşterilerimize sunduğumuz özgün

kalite ve standartları Türkiye'de de sunmak... Ancak Türkiye'deki

seyahatseverlere en iyi ve bütüncül bir seyahat deneyimi sunmak için hizmetlerimizi

nasıl iyileştireceğimize karar vermeden önce pazara özel ihtiyaçları anlamaya

ve değerlendirmeye biraz daha zaman ayıracağız." dedi. Her zaman kalite ve fiyat arasındaki en optimal dengeyi oluşturmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Schwammlein, şöyle devam etti: "Halihazırda otobüslerimizde pek çok standart, yüksek kalite hizmetlerimiz zaten bulunuyor. Tüm otobüslerimizde ücretsiz Wi-Fi, ekstra diz mesafesi, tuvalet, birden fazla priz ve bagajlarınız için çokça yer var. Bu hizmetlerle Türkiye'deki müşterilerimize uygun maliyetlerle en iyi ve kapsayıcı seyahat deneyimini sunabileceğimize inanıyoruz, ancak ister yeni ister halihazırda faaliyet gösterdiğimiz pazarlar olsun, iş modelimizi uygularken her zaman pazarın kendine özgü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Bu yüzden Türkiye'de de seyahatseverlere kusursuz bir rezervasyon ve seyahat deneyimi sunmak adına müşteri beklentilerini ve pazara özgü ihtiyaçları doğru analiz edebilmek için zaman ayıracağız."

- "Türkiye ve Avrupa’daki şehirleri birbirine bağlama vizyonumuz var" Andre Schwammlein, ucuz bilet politikasının Türkiye'de de devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde temel önceliğimiz

müşterilerimize uygun fiyata muhteşem bir seyahat deneyimi sunmak. Dinamik

fiyatlandırma bizim iş modelimizin önemli bir parçası; ancak biz her zaman

bulunduğumuz ülkedeki yerel kanun ve kurallara uygun hareket etmeyi

önceliklendiriyoruz. Türkiye'deki mevcut regülasyonlar nedeniyle dinamik fiyatlandırma

alanı şu an için oldukça sınırlı. Biz yine de Türkiye'deki müşterilerimiz

için en iyi kalite ve fiyat dengesini yaratmak için çalışacağız. Türk insanına

ülke çapında uygun maliyetli seyahat imkanları sunmayı amaçlıyoruz." şeklinde yanıt verdi. Bu satın almayla Kamil Koç'un, Avrupa'da 28 ülkede ve ABD'de 2 binden fazla noktada günde 350 bin

sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldiğini anlatan Schwammlein, şunları söyledi: "İlk etapta yerel

güzergahları genişletmeye ve Kamil Koç'u teknoloji platformumuza entegre etmeye

odaklanacağız. Bu entegrasyon Almanya'dan gelen turistlerin tek bir uygulama

üzerinden güzergahlarını seçmelerine, bilet almalarına ve otobüslerimizle kıtalar arası

seyahat etmelerine olanak sağlayacak. Almanya'dan Türkiye'ye direkt bir hattın

olup olmayacağı hakkında net bir şey söylemek için henüz çok erken; ancak

Türkiye ve Avrupa’daki şehirleri birbirine bağlamak gibi bir vizyonumuz elbette

var. İlk etaptaki önceliğimiz yerel güzergahlar olacak.

Bununla birlikte Türkiye'deki büyük şehirleri Avrupa'daki FlixBus KOBİ ailemiz ile

bölgedeki şehirlerle bağlamak tabii ki şirket vizyonumuzla örtüşüyor. Kamil

Koç'un zaten halihazırda Yunanistan'a seferleri bulunuyor. Önümüzdeki süreçte

Bulgaristan'a sefer koymak da gündemimizde."