HABER

Kampçıların yeni rotası: Nemrut Krater Gölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, eşsiz manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin birçok yerinden gelen kampçıları ağırlıyor - Bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, farklı kuş türleri ve el değmemiş doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği krater gölü, son zamanlarda bölgeye gelen doğaseverlerin de kamp yapmak için en çok tercih rotalardan biri oldu

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin birçok yerinden doğaseverleri ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla yerli ve yabancı binlerce turisti kendine hayran bırakıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, farklı kuş turları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Nemrut, kamp kurmak isteyen doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen doğaseverler, yeni rota olarak belirledikleri Nemrut Krater Gölü'nde kamp kurarak, eşsiz doğanın tadını çıkarıyor.

Gölde yürüyüş yapan, yaktıkları ateşin üzerinde yemek yapıp çay demleyen doğaseverler, gece de kamp kurdukları alanda sakinliğin ve karanlıkta yıldızları izlemenin keyfini sürüyor.

- "Buralar doğa harikası yerler"

Van'dan arkadaşlarıyla geldiği Nemrut'ta kamp kuran öğretmen Yüksel Dıblan, AA muhabirine, 8 yıldan bu yana Türkiye'nin farklı yerlerine kamp yaptıklarını söyledi.

Van'a atandıktan sonra farklı bir doğa sevgisi kazandığını anlatan Dıblan, şunları kaydetti:

"Van'ın birçok yerinde özellikle Van Gölü sahillerinde kamp yaptık. Buranın doğası, farklı habitatı bizde merak uyandırdı. Memlekete dönmeden önce son kampımızı buraya kurduk. Yemekten sonra çevreyi keşfe çıktık. Çok güzel bir doğası var. Buraya kamp yapmaya gelen bir çok kişi var. İyi ki gelmişiz. Özellikle burada ışıksız ortamdan dolayı yıldızlar bir başka görünüyor. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim."

Öğretmen Eser Eribol ise kente ilk atandığında sadece gezmek için geldiği Nemrut'ta şimdi arkadaşlarıyla kamp kurduğunu belirtti.

Arkadaşlarıyla kamp kurduğu gölde dinlenme imkanı bulduğunu anlatan Eribol, "Burada gece atmosferi çok güzel. Gündüz piknik yapmaya gelenlerin ayrılmasıyla etraf tenhalaşıyor. Yaktığımız ateşin etrafındaki muhabbetin keyfi anlatılamaz. Nemrut, bir doğa harikası. Bu güzelliği korumamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Harika bir doğası var"

Mardin'den arkadaşlarıyla gelen avukat Abdullah Eren de Nemrut Krater Gölü'nün kamp yapmak isteyen doğaseverlerin en çok gelmek istediği yerlerden biri olduğunu belirtti.

Bölgenin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Eren, şunları söyledi:

"Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Bundan sonra da gelmeye çalışırım. Burası şehir gürültüsünden tamamen uzak, yıldızlar ve doğayla baş başa kalabileceğiniz bir yer. Harika bir doğası var. Orman içinde kalmış bir göl. Şehrin gürültü ve karmaşasından kaçmak isteyenler için harika bir yer. Bu rakımda bir göl görmek inanılmaz bir şey. Bu gölün sahilinde kamp yapmak bizim için unutulmaz bir anı oldu."

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Şehit Teğmen için tören düzenlendiŞehit Teğmen için tören düzenlendi
900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından türkü söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Ilık Göl kamp Nemrut Krater Gölü turist

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Mangal yerine evi yakıyorlardı!

Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı

Sokağa el yapımı patlayıcı attılar!

Başkent’te sürücü yanan otomobilde sıkıştı

Yanan aracın içinde sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.