Kampçıların yeni rotası: Nemrut Krater Gölü

Gölde yürüyüş yapan, yaktıkları ateşin üzerinde yemek yapıp çay demleyen doğaseverler, gece de kamp kurdukları alanda sakinliğin ve karanlıkta yıldızları izlemenin keyfini sürüyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, farklı kuş turları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Nemrut, kamp kurmak isteyen doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla yerli ve yabancı binlerce turisti kendine hayran bırakıyor.

Van'a atandıktan sonra farklı bir doğa sevgisi kazandığını anlatan Dıblan, şunları kaydetti:

"Van'ın birçok yerinde özellikle Van Gölü sahillerinde kamp yaptık. Buranın doğası, farklı habitatı bizde merak uyandırdı. Memlekete dönmeden önce son kampımızı buraya kurduk. Yemekten sonra çevreyi keşfe çıktık. Çok güzel bir doğası var. Buraya kamp yapmaya gelen bir çok kişi var. İyi ki gelmişiz. Özellikle burada ışıksız ortamdan dolayı yıldızlar bir başka görünüyor. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim."

Öğretmen Eser Eribol ise kente ilk atandığında sadece gezmek için geldiği Nemrut'ta şimdi arkadaşlarıyla kamp kurduğunu belirtti.

Arkadaşlarıyla kamp kurduğu gölde dinlenme imkanı bulduğunu anlatan Eribol, "Burada gece atmosferi çok güzel. Gündüz piknik yapmaya gelenlerin ayrılmasıyla etraf tenhalaşıyor. Yaktığımız ateşin etrafındaki muhabbetin keyfi anlatılamaz. Nemrut, bir doğa harikası. Bu güzelliği korumamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Harika bir doğası var"

Mardin'den arkadaşlarıyla gelen avukat Abdullah Eren de Nemrut Krater Gölü'nün kamp yapmak isteyen doğaseverlerin en çok gelmek istediği yerlerden biri olduğunu belirtti.