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Kamu Başdenetçisi Malkoç Bulgaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 18:41 | Son Güncelleme

Türkiye Kamu Başdenetçiliği ile Bulgaristan Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu arasında "İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı - Şeref Malkoç: - "Şuna inanıyoruz; Türk halkının huzuru, Bulgar halkının huzurudur, Bulgar halkının huzuru da Türk halkının huzurudur"

SOFYA (AA) - Türkiye Kamu Başdenetçiliği ile Bulgaristan Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu (KZD), "İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzaladı.

Bulgaristan'a iki günlük ziyarette bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KZD Başkanı Ana Cumalieva ile bir araya geldi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Bulgar halklarının dost olduğunu belirterek, "Şuna inanıyoruz; Türk halkının huzuru Bulgar halkının huzurudur, Bulgar halkının huzuru da Türk halkının huzurudur." dedi.

Barış ve huzur için iki halkın da gayret edip çalıştığını vurgulayan Malkoç, "Özellikle biz, Bulgaristan eşitlik kurumuyla Türk Ombudsmanlığı olarak bu memorandumu imzaladık. Bundan sonra da her ülkenin karşılıklı şekilde insan hakları ve ombudsmanlık konusunda kendisini geliştirmesi için eğitim ve ortak programlara ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Çalışmalarının bundan sonra daha verimli hale geleceğine işaret eden Malkoç, karşılıklı görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi.

Malkoç, kasımda Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı ve dünyadan 80'i aşkı ülkenin insan hakları alanında faaliyet gösteren kurumlarının temsilcilerinin katılacağı uluslararası konferansa Cumalieva'yı da davet etti.

- "İnsan hakları her şeyden üstün"

Cumalieva da imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, toplantının tarihsel değer taşıdığına ve hafta sonu düzenlenmiş olmasına işaret ederek, "İnsan hakları her şeyden üstün olup, bu haklar, hafta sonu ve tatil bilmez." dedi.

KZD'nin, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, TBMM'nin insan hakları alanında faaliyet gösteren komisyon üyeleri ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) gibi kurumlarla iş birliğinin 2008'e dayandığına vurgu yapan Cumalieva, ülkede Bulgar ile Türkler arasındaki ilişkilerin son derece iyi ve dostane olduğunu söyledi.

Cumalieva, Noel ve Paskalya bayramlarının da karşılıklı kutlandığını anımsattı.

- "İnsan hakları savunma noktasında buluştuk"

Tören sonrasında AA muhabirine konuşan Cumalieva, imzalanan muhtıranın kardeş iki kurum arasındaki iş birliğini hızlandıracağını dile getirdi.

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren iki kurum arasındaki dayanışmanın, birçok ortak proje ve girişimin kapılarını açacağına işaret eden Cumalieva, "Ülkelerimiz arasındaki ortaklık ve iş birliğimiz, insan hakları savunma noktasında bir kez daha buluşmuş oldu." dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da "Bulgaristan ile insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konusunda, iki ülkenin ilgili kurumları arasında ilk kez iş birliği geliştirme alanında böyle bir metin imzalanıyor." diye konuştu.

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