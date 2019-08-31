Kamu Başdenetçisi Malkoç Bulgaristan'da

SOFYA (AA) - Türkiye Kamu Başdenetçiliği ile Bulgaristan Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu (KZD), "İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzaladı.

Bulgaristan'a iki günlük ziyarette bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KZD Başkanı Ana Cumalieva ile bir araya geldi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Bulgar halklarının dost olduğunu belirterek, "Şuna inanıyoruz; Türk halkının huzuru Bulgar halkının huzurudur, Bulgar halkının huzuru da Türk halkının huzurudur." dedi.

Barış ve huzur için iki halkın da gayret edip çalıştığını vurgulayan Malkoç, "Özellikle biz, Bulgaristan eşitlik kurumuyla Türk Ombudsmanlığı olarak bu memorandumu imzaladık. Bundan sonra da her ülkenin karşılıklı şekilde insan hakları ve ombudsmanlık konusunda kendisini geliştirmesi için eğitim ve ortak programlara ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Çalışmalarının bundan sonra daha verimli hale geleceğine işaret eden Malkoç, karşılıklı görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi.

Malkoç, kasımda Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı ve dünyadan 80'i aşkı ülkenin insan hakları alanında faaliyet gösteren kurumlarının temsilcilerinin katılacağı uluslararası konferansa Cumalieva'yı da davet etti.