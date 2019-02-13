Seçimlerin bir bayrak ve hizmet yarışı olduğuna değinen Turhan, "Kamu hizmeti durmaz. Kişiler gelip geçicidir ama önemli olan millete yapılacak olan hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi." diye konuştu.

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kişiler gelip geçicidir ama önemli olan millete yapılacak olan hizmetin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi." dedi.

"Doğu Karadeniz kolay gelişim yakalayamamış yerleşim yerlerimizden. Rize merkeze kadar büyük sahil boyunca ilçelerimiz var. Karadeniz Sahil Yolu'nun yapılmasından sonra insanlara getirdiği avantajla yeni gelişim alanlarının planlanması önem arz ediyor. Biz de merkezi hükümet olarak bölgesel ve transit yolların geçtiği yerleşimlerdeki ulaşımı rahatlatmak ve ve şehirsel gelişim için yaptığımız projeler var. Rize için en önemlisi Dağ Dibi Yolu. Rize'nin ilçelere ulaşımını kolaylaştıracak ve şehir içi trafiğinin de Dağ Dibi Yolu'na çekilmesi ile rahatlamış olacak. Daha konforlu bir hizmet vermiş olacağız."

Rize'de Derepazarı-Kendirli, İyidere-İkizdere, Rize-Kalkandere, Güneysu-Büyükköy yollarını yaptıklarını kaydeden Turhan, şöyle devam etti:

"Çok önemli proje olan Salarha Tüneli'ni yapıyoruz. Salarha Tüneli'nin yapılmasıyla birlikte Rize'nin kentsel dönüşümüne çok önemli bir altyapı hizmeti de kazandırmış olacağımızı düşünüyorum. Bunun oluşturduğu fırsatları göz önünde bulundurarak Rize'mizin yeniden planlanmasında yeni şehir imar arsa üretiminde, imarlı alanların oluşmasında önemli bir katkı sağlayacaktır."