Kamyon, akaryakıt istasyonuna daldı! Ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Elazığ'da, kamyonun otomobile ve akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Mollakendi beldesi mevkisinde, B.T. idaresindeki boru yüklü kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Hızını alamayan kamyon, aynı güzergahta bulunan akaryakıt istasyonundaki 2 pompaya çarparak durabildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki otomobile arkadan hızla gelen kamyonun çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu yer alıyor. Kamyonun daha sonra akaryakıt istasyonundaki pompalara çarptığı, çarpmanın şiddetiyle pompalardan kopan parçaların çevreye saçıldığı görülüyor. (AA)
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