Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 2 uzman çavuş yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde kırmızı ışıkta, kamyonun çarptığı otomobildeki 2 uzman çavuş yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 karayolunun TEM Otoyolu Yeniçağa bağlantı kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Tanrıkulu yönetimindeki 14 EZ 030 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Uğur Tıkı yönetimindeki 19 HR 169 plakalı otomobile çarptı. Kazada, uzman çavuş oldukları belirtilen otomobil sürücüsü Uğur Tıkı ile yanındaki Bahadır Ön yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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