Kamyonetin çarptığı Kazak tur rehberi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Kazak tur rehberi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde çevre yolundan karşıya geçmek isteyen 21 yaşındaki Kazakistan vatandaşı tur rehberi Ravil Ganiyev'e, H.Ö. idaresindeki 07 HZB 31 plakalı kamyonetin aynası çarptı.
Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen Kazak tur rehberi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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