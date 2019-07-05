HABER

Kan bağışçılarına madalya ve plaket verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 21:20 | Son Güncelleme

Türk Kızılaya düzenli kan bağışında bulunanlar, plaket ve madalya ile ödüllendirildi

Türk Kızılaya gönüllü kan bağışı yapan kişilere plaket ve madalya verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde, Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından madalya ve plaket töreni düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Türk Kızılay ile 1999 yılında meydana gelen depremde çalıştığını belirten Kaymak, "O dönemde yönetimi, hizmetleri ile maalesef milletimizi üzen bir yapıydı. Daha sonra Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yaralar sarmaya başladı. Milletin değerlerine değer katan bir yapıya kavuştu." dedi.

Türk Kızılayın afetlerde çadır ve iaşe temin etmenin yanı sıra kan temin etme görevinin de bulunduğunu anımsatan Kaymak, "Kızılay artık yardımlar için afetleri beklemiyor. Normal zamanlarda da toplumdaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma için yoğun çaba sarf ediyor. Samsun Kızılay da bu konuda çok gayretli çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Kaymak, Türk Kızılayın kapsayıcılığının devletin kontrolünde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha önce ülkemizde kurban derisini, zekatları, hayırlarımızı FETÖ denilen bir organizasyon kötü şekilde istismar etti. Artık farklı cemaatlere, cemiyetlere gitmenize gerek yok. Kurban verecekseniz Kızılay ve Diyanet Vakfına veriniz. Yardım yapacaksanız Kızılaya yapın. Zekatınızı, sadakanızı da verebilirsiniz. Yaptığınız yardımların nereye gittiğini görebilirsiniz."

Kaymak, kanın acil değil, her zaman ihtiyaç duyulan bir şey olduğunu vurgulayarak, "Kan verenlere teşekkür ediyoruz. Kan vermek sağlıklıdır. Şehrimizde ve ülkemiz de kan bağışları gittikçe artıyor. Kamu kurumlarında Kızılay temsilcisi olması gerekiyor. Bu kurumu büyütmek bizlerin elindedir." görüşünü dile getirdi.

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık ise faaliyetleri hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Ülkemizde kan bağışçısı düzenli olarak artmaktadır. 2018 yıl sonu itibarıyla 2 milyon 571 bin 482 ünite kan bağışı gerçekleşmiştir. 2019 yılı hedefimiz ise 2 milyon 705 bin 500 ünitedir. Bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 392 bin 583 ünite kan ile 2019 yılı hedefinin yüzde 50'si gerçekleşmiştir. Ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 96'sı Türk Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Kök hücrede 589 bin 190 bağışçı kazanılmıştır. TÜRKÖK Projesi kapsamında 4 bin 875 eşleşme olmuş, bu eşleşmelerden bin 180'i nakil yapılmıştır."

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel de katılımcılarla plaket ve madalya almaya hak kazanan gönüllülere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türk Kızılayın 151. kuruluş yıl dönümü anısına Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a "iyilik ödülü", 45 defa kan bağışı yapan 11 bağışçıya plaket, 35 defa kan bağışlayan 38 kişiye altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunan 71 bağışçıya gümüş madalya ve 10 defa kan bağışı yapan 658 kişiye bronz madalya verildi.

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahlı 2 kişi...İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahlı 2 kişi...
Üç gündür her yerde aranıyorlardı!Üç gündür her yerde aranıyorlardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kızılay madalya töreni Samsun Samsun Valiisi Osman Kaymak Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Tartıştığı babasına ateş açtı

İstanbul Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahlı 2 kişi...

Üç gündür her yerde aranıyorlardı! Girne'de bulundular

Üç gündür her yerde aranıyorlardı!

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası!

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.