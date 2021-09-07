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  4. Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti

Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti

07.09.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta barışmak istemeyen eski eşinin üzerine koşarak defalarca elindeki bıçağı saplayan saldırgan, güvenlik kameraları tarafından kayda alındı. Eski eşini sokak ortasında yerlerde sürükleyerek darp eden saldırgan, bıçakladıktan sonra kadının yanından ayrılmadı. Yerde yatan kadının elinde bıçakla başında bekleyen saldırganı durdurmak isteyen vatandaşlar, yaralanan kadını kurtarmak için adamı ikna edene kadar olay yerinden ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Sivas’ta Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. L.E. isimli kişi 7 ay önce boşandığı eşi E.D.’nin iş yerine gelerek barışmak istediğini söyledi. E.D. teklifi kabul etmeyince çift arasında tartışma yaşandı.

SOKAK ORTASINDA ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

L.E. sokak ortasında E.D.’yi 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, L.E. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERALARI O ANLARI KAYDETTİ

E.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaybedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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