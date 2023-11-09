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Kan donduran anne vahşeti: Yeni doğan bebeğini poşete koyup camdan sokağa attı! 'Size ne, benim çocuğum değil mi?'

09.11.2023 12:02 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta kan donduran bir anne vahşeti yaşandı. Yeni doğum yapan bir kadın, bebeğini market poşetine koyarak camdan sokağa attı. Polisler tarafından gözaltına alınmak istenen kadın, “Size ne, benim çocuğum değil mi?” diye tepki gösterdi. Bebeği poşet içinde sokakta bulan İnan Ulutekin, “İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esna da bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Hiçbir şey üzerinde yoktu" dedi. İşte vahşetin detayları...

Kan donduran anne vahşeti: Yeni doğan bebeğini poşete koyup camdan sokağa attı! 'Size ne, benim çocuğum değil mi?'

Dehşete düşüren olay, bugün sabah 07.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyübbi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde doğum yapan bir kadın, komşularından market poşeti isteyerek bebeğini içine koyup bulunduğu evin camından sokağa attı. Çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken poşetten şüphelenip ağzını açtı. Adam poşeti açtığında yeni doğan bebekle karşılaştığında şoke oldu. Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye götürdü. Polisler her yerde anneyi ararken komşuları yeni doğum yapan kadın olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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'SİZE NE, BENİM ÇOCUĞUM DEĞİL Mİ?'

Polis ekipleri kadının evine gitti. Kadın kapıyı açmayarak “Size ne, benim çocuğum değil mi” diyerek polis ekiplerine tepki gösterdiği öğrenildi. İkna çalışmalarının ardından kadın evinden alınarak karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

“BEBEK AĞLIYORDU HİÇBİR ŞEY ÜZERİNDE YOKTU”

Bebeği poşet içinde sokakta gören İnan Ulutekin, “İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esna da bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Bir tane abla gelip battaniyeyle sardı. Polislere haber verdik. Bebek ağlıyordu hiçbir şey üzerinde yoktu. Ambulansa koyduk gönderdik. Camdan çıkarmışlar atışlar. Kedi çocuklarımı gözümün önüne getirdim. Gerçekten çok acıdım” dedi.

İHA

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