HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran cinayet! 2 gün önce doğum yapan eşini, 17 bıçak darbesiyle katletti

Kan donduran cinayet! 2 gün önce doğum yapan eşini, 17 bıçak darbesiyle katletti

22.01.2024 14:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi’nde cuma günü kız çocuğu dünyaya getiren Vafta Ecevit (25), dün taburcu edildikten sonra evde eşi Şiyar Ecevit (28) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Vafta Ecevit toprağa verilirken, eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren Şiyar Ecevit gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, "Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi” dedi. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet! 2 gün önce doğum yapan eşini, 17 bıçak darbesiyle katletti

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, dün taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı. Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

f7dfef998513af6983896b42f6dc379e

Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit’in cenazesi, kırsal Dara Mahallesi’nde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.

39aaa5a6c1459880e2d4ab26d9713da3

'ARTUKLU'DA SON 1 AYDA İŞLENEN 2'NCİ KADIN CİNAYETİ'

Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, “Maalesef dün gece, baro emekçilerimizden bir kardeşimizin kız kardeşi tam 17 yerinden bıçaklanarak hunharca katledildi. Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi. Son bir ay içerisinde Artuklu’da işlenen 2’nci kadın cinayeti. Her geçen gün kadına yönelik cinayetlerin artması hepimizin sorumluluğudur. Artık kadın cinayetlerinin görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu şekilde devam ederse maalesef gün geçtikçe artmaya devam edecektir” dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ile uzay istasyonundaki Gezeravcı canlı yayında görüştüErdoğan ile uzay istasyonundaki Gezeravcı canlı yayında görüştü
Hakiki deri, tarz, dayanıklı! Camper ayakkabıda kaçırılmayacak fırsatHakiki deri, tarz, dayanıklı! Camper ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat
Ne İmamoğlu ne Kurum!Ne İmamoğlu ne Kurum!
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Mardin
En Çok Okunan Haberler
Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

Hafize Gaye Erkan EKK toplantısına katıldı

Hafize Gaye Erkan EKK toplantısına katıldı

Erdoğan ile uzay istasyonundaki Gezeravcı canlı yayında görüştü

Erdoğan ile uzay istasyonundaki Gezeravcı canlı yayında görüştü

Ne İmamoğlu ne Kurum!

Ne İmamoğlu ne Kurum!

Sahillerde kabus devam ediyor! Antalya'da 2 ceset Muğla'da 1 ceset daha bulundu

Sahillerde kabus devam ediyor! Antalya'da 2 ceset Muğla'da 1 ceset daha bulundu

2 gün önce doğum yapan eşini, 17 bıçak darbesiyle katletti

2 gün önce doğum yapan eşini, 17 bıçak darbesiyle katletti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.